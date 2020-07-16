مدرب كالياري: أهدينا سامبدوريا الفوز.. وموسم ناينجولان انتهى

يرى والتر زينجا المدير الفني لفريق كالياري أن فريقه أهدى سامبدوريا الفوز بثلاثة أهداف دون رد، ويعتقد أن موسم رادجا ناينجولان قد انتهى.

وخسر كالياري أمام سامبدوريا بثلاثة أهداف دون رد ليفشل الفريق في تحقيق الفوز مرة أخرى.

وقال زينجا في تصريحات للصحفيين: "افتقرنا للإقناع خلال اللقاء، وقدمنا لسامبدوريا هدفين".

وأضاف "تطور الأداء في الشوط الثاني لكن لم يفعل ذلك شيئا، وبدلا من ذلك قمنا بعمل أفضل في الشوط الأول".

وبالحديث عن غياب ناينجولان أوضح "أعتقد أن موسمه قد انتهى، خاصة أنه لم يتبق سوى أسبوعين".

وتعرض ناينجولان لإصابة في السابق تسبب في غياب اللاعب عن مواجهة سامبدوريا.

وأتم مدرب كالياري تصريحاته "نشعر بالإحباط من النتيجة، ويأتي ذلك عندما تلعب بشكل جيد".

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