ساري: علينا حل مشكلة تباين الأداء أثناء المباريات

اعترف ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس أن فريقه يعاني من تباين في الأداء أثناء المباريات، وذلك بعد التعادل المثير مع ساسولو.

يوفنتوس تعادل بنتيجة 3-3 مع ساسولو في الجولة 33 من الدوري الإيطالي يوم الأربعاء.

وقال ساري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يطلب أي مدرب الاستمرارية من فريقه وفي هذه اللحظة نكافح من أجل الحفاظ عليها من الناحية البدنية والذهنية".

وأضاف "مررنا بلحظات جيدة جدا في المباراة تناوبت مع اللحظات الصعبة. يجب أن نؤكد أيضا أننا نواجه فرقا في حالة رائعة مثل أتلانتا وساسولو. علينا حل مشكلة هذه التقلبات".

وتابع "في بعض الأحيان نعطي انطباعا بأن لدينا إمكانات عالية جدا، وفي أوقات أخرى يبدو أننا أكثر عرضة للخطر".

وأكمل "بعد التقدم 2-0، كان يجب أن نُبقي ساسولو في وسط الملعب من خلال الاستحواذ على الكرة، كما أردنا أن نسجل المزيد، وقمنا بخلق المساحات".

وأتم مدرب البيانكونيري "يجب ألا نقوم بالعمليات الحسابية الآن وأن نفكر في مباراة تلو الأخرى".

يوفنتوس فشل للمباراة الثالثة على التوالي في تحقيق الفوز، خسر من ميلان وتعادل مع أتالانتا وساسولو، ليحدث ذلك لأول مرة منذ 2017 في الدوري، لكن حينها يوفنتوس كان قد حسم اللقب.

نقطة تعادل يوفنتوس تشعل الصراع بشكل أكبر على اللقب، بعد اكتساح أتالانتا لـ بريشيا بنتيجة 6-2، وتعادل لاتسيو -قبل المواجهة المرتقبة الإثنين المقبل - مع أودينيزي سلبيا، وفي انتظار ما سيحققه إنتر أمام سبال الخميس.

وصار صراع اللقب حاليا كالتالي:

(1) يوفنتوس: 77 نقطة من 33 مباراة.

(2) أتالانتا: 70 نقطة من 33 مباراة.

(3) لاتسيو: 69 نقطة من 33 مباراة.

(4) إنتر: 68 نقطة من 33 مباراة.

فيما ظل ساسولو ثامنا في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة.

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