تقرير: على طريقة جوارديولا وزيدان.. يوفنتوس يجهز بيرلو بقيادة الشباب

الخميس، 16 يوليه 2020 - 11:39

كتب : FilGoal

بيرلو

وافق أندريا بيرلو على تولي فريق يوفنتوس تحت 23 عاما بهدف أن يصبح المدير الفني المستقبلي للفريق الأول.

وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن الاتفاق مع بيرلو قد انتهى وسيساعده روبرتو بارونيو المدير الفني لشباب نابولي.

وزامل بارونيو، بيرلو في خط وسط ميلان وفازا معا ببطولة أوروبا تحت 21 عاما مع إيطاليا عام 2000 ولعب الثنائي أولمبياد سيدني في نفس العام.

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وسيحل بيرلو بدلا من فابيو بيتشيا الذي قاد شباب يوفنتوس للفوز بكأس إيطاليا ولكنه فشل في التأهل إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وأشارت شبكة سكاي إلى أن قرار يوفنتوس بتولي بيرلو قيادة الشباب محاكاة لتجربة بيب جوارديولا وزين الدين زيدان مع برشلونة وريال مدريد.

وكان بيرلو قد أعلن اعتزاله عام 2017 بعد تجربة مع فريق نيويورك سيتي الأمريكي.

وعمل بيرلو في مجال التحليل الفني لشبكة سكاي سبورت بعد ذلك ودرس المجال التدريبي في نفس الفترة.

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يوفنتوس بيرلو
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