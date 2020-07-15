الرجاء: أحداد مستمر معنا حتى نهاية كل مباريات الموسم

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 23:18

كتب : FilGoal

حميد أحداد - الرجاء - الترجي

شدد سعيد وهبي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي على استمرار حميد أحداد في إعارته مع فريقه حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال سعيد وهبي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "حميد أحداد لاعب معار لنا من نادي الزمالك حتى 30 يونيو 2020 مقابل 150 ألف دولار".

وأضاف "الاتحاد الدولي سمح للأندية بمد فترة تعاقد اللاعبين حتى نهاية الموسم بسبب توقف النشاط الكروي جراء تفشي فيروس كورونا".

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وأكمل "لذلك هو مستمر معنا حتى نهاية مشاركة الرجاء في الدوري المغربي ودوري الأبطال والبطولة العربية".

وأتم تصريحاته "لم نفعل بند شراء حميد أحداد من الزمالك حتى الآن بسبب الضائقة المالية التي ضربت كل الأندية واقتصاد الدول جراء تفشي فيروس كورونا".

ويلعب أحداد معارا من الزمالك لصفوف الرجاء المغربي لمدة موسم.

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