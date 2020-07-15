صفقة ضخمة للاتحاد السكندري.. إمام محمدين رئيسا لقطاع ناشئي زعيم الثغر

أعلن الاتحاد السكندري عن إتمام الاتفاق مع إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين السابق بإنبي، لتولي نفس المنصب لدى زعيم الثغر فنيا وإداريا.

وكشف الاتحاد السكندري أن محمد مصيلحي رئيس النادي اجتمع «برئيس القطاع الجديد لإنهاء الاتفاق على قيادة هذا القطاع الهام والذي يأمل مجلس إدارة النادي أن يستعيد بريقه وقدرته على إمداد الفريق الأول بالمواهب القادرة على تمثيل نادى الاتحاد السكندري»، بحسب بيان النادي.

وأوضح الاتحاد السكندري أن "مصيلحي أشار إلى أن مجلس إدارة النادي قد قام بالتواصل مع الكابتن القدير إمام محمدين لما يمتلكه من سجل حافل وخبرة كبير على مدار السنوات السابقة بهذا القطاع الهام وأنه أصبح أحد العلامات المميزة في اكتشاف وتنمية مهارات وقدرات المواهب الشابة، وحاز على ثقة وترشيح اللجنة المشكلة من مجلس إدارة النادي والتي تم تشكيلها من هشام حسن نائب الرئيس وإبراهيم شعبان ومحمود القاضي أعضاء المجلس وجاسر شمس المدير التنفيذي وعصام عبدالعزيز المدير المساعد للشئون الرياضية والتي قامت برفع تقريرها الذي أوصى بالتعاقد معه".

وأكد رئيس النادى: "سوف أسعى جاهدا ومعي مجلس الإدارة لتوفير كافة مقومات النجاح لقطاع الناشئين لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة. أثق تماما في القدرات الكبيرة لإمام محمدين".

ولمحمدين تاريخ عريض في قطاعات الناشئين خاصة في إنبي، حيث أشرف على صعود العديد من المواهب مثل محمود عبدالمنعم "كهربا" وصالح جمعة وأحمد رفعت ضمن أسماء عديدة.