قائمة ريال مدريد – مارسيلو وجيمس الغائبان الوحيدان عن جولة الحسم

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 16:44

كتب : محرر في الجول

ريال مدريد

يدخل ريال مدريد مواجهة فياريال في الجولة الـ37 من الليجا بقائمة مكتملة باستثناء الثنائي مارسيلو وجيمس رودريجيز.

ويستمر غياب مارسيلو عن ريال مدريد بسبب الإصابة.

كما يستمر غياب الكولومبي جيمس رودريجيز لأسباب فنية.

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ويعود الثنائي ماريانو دياز وناتشو فيرنانديز للظهور في قائمة ريال مدريد بعدما غابا عن مباراة غرناطة الأخيرة.

ويضمن الفوز لريال مدريد التتويج بالليجا رسميا بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة ضد ليجانيس.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا – دييجو ألتوبي

خط الدفاع: داني كارباخال – إيدر ميليتاو – سيرخيو راموس – رفائيل فاران – ناتشو – فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – إسكو

خط الهجوم: إدين هازارد – جاريث بيل – رودريجو – فينسيوس جونيور – كريم بنزيمة – لوكاس فاسكيز – لوكا يوفيتش – ماركو أسينسيو – براهيم دياز – ماريانو

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