تمديد العمل بقانون الخمسة تبديلات حتى صيف 2021

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) يوم الأربعاء تمديد العمل بالقانون المؤقت الخاص بإجراء 5 تبديلات حتى نهاية موسم 2020-2021.

وأوضح المجلس في بيان أصدره العمل بالقانون في أي بطولة تنتهي قبل 1 أغسطس 2021، وفي البطولات الدولية المفترض إقامتها في يوليو وأغسطس من العام المقبل.

وبرر المجلس قراره بأن توقف بطولات كرة القدم لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا ثم استئنافها سيجعل الموسم المقبل مضغوطا من حيث المباريات مما يؤثر على اللاعبين.

وكان المجلس أعلن في 8 مايو الماضي سن القانون بشكل مؤقت لمساعدة الفرق على التغلب على خوض عدد كبير من المباريات في فترة قصيرة.

OFFICIAL: Five-substitute option extended into 2021 in response to COVID-19 pandemic ⚽️ ➡️ News release: https://t.co/7TDu0S5JWc ➡️ Circulars: https://t.co/6MmA3tEFel pic.twitter.com/ZsgiNCDqDf — The IFAB (@TheIFAB) July 15, 2020

ويسمح القانون لكل فريق بإجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة على 4 مراحل منها استراحة ما بين الشوطين.

وقال المجلس إن منظم كل بطولة هو صاحب القرار في الاستعانة بالقانون.

ويطبق القانون حاليا في البطولات التي استؤنفت بعد توقف طويل، مثل الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

وسيطبق القانون أيضا في المباريات المتبقية من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ووفقا لما أعلنه المجلس، فإن القانون قد يظهر أيضا في بطولة يورو 2020 (التي تأجلت لصيف 2021) وكذلك كوبا أمريكا وكأس العالم للأندية 2021.

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