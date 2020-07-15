سيتي ينتصر ويُقرب بورنموث من الهبوط.. وتوتنام يستغل تعثر ولفرهامبتون

واصل مانشستر سيتي انتصاراته في الدوري الإنجليزي وحقق فوزه الثالث على التوالي وتلك المرة كان ضحيته هو بورنموث.

واستضاف سيتي منافسه بورنموث اليوم الأربعاء في ملعب الاتحاد في لقاء الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

افتتح ديفيد سيلفا أهداف المباراة من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة في الدقيقة السادسة.

وأضاف جابرييل خيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وسجل جوشوا كينج هدفا لبورنموث في الدقيقة 59 لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وجاء هدف بورنموث الوحيد عن طريق ديفيد بروكس في الدقيقة 88.

بتلك النتيجة وصل رصيد سيتي إلى 75 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب.

فيما تجمد رصيد بورنموث عند 31 نقطة يحتل بهم المركز الـ18 في جدول الترتيب.

نيوكاسل X توتنام

وفي ملعب سانت جيمس بارك فاز توتنام على مضيفه نيوكاسل بثلاثة أهداف لهدف.

افتتح سون هيونج مين أهداف اللقاء في الدقيقة 27.

وأدرك مات ريتشي التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 56.

وعقب أربع دقائق فقط سجل هاري كين الهدف الثاني لسبيرز.

وفي الدقيقة 90 سجل هاري كين هدفه الشخصي الثاني والثالث لتوتنام.

بتلك النتيجة يحتل توتنام المركز السابع برصيد 55 نقطة.

أما نيوكاسل فيحتل المركز الـ13 بـ43 نقطة.

بيرنلي X ولفرهامبتون

وفي ملعب تيرف مور تعادل بيرنلي مع ضيفه ولفرهامبتون إيجابيا بهدف لمثله.

سجل راؤول خيمينيز الهدف الأول في الدقيقة 76 للذئاب.

وأدرك كريس وود التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من ركلة جزاء.

ووصل رصيد ولفرهامبتون بتلك النتيجة إلى 56 نقطة يحتل بهم المركز السادس.

فيما وصل رصيد بيرنلي إلى 51 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

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