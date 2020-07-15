رئيس الترسانة ينفي تصريحات لاعبه ويعاقبه

نفي طارق سعيد حسانين رئيس نادي الترسانة والمشرف علي كرة القدم تصريحات لاعبه وليد فوزي.

وقال فوزي عبر قناة ten: "تواصل معي منذ فترة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وتوقفت المفاوضات منذ انتشار فيروس كورونا، ولم يتجدد التواصل بينا".

وأضاف "رئيس نادي الترسانة على علم بما حدث".

وكشف "أنا أهلاوي ورغبتي الأولى هي الانتقال لصفوفه، فارتداء قميصه شرف كبير لأي لاعب".

ولفت وليد فوزي "في نفس التوقيت كانت هناك مفاوضات معي بشكل شخصي من جانب أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك".

وأتم لاعب الترسانة تصريحاته "إذا قرر الأهلي الاكتفاء بما لديه من لاعبين، ورغب نادي الزمالك في ضمي، بالتأكيد سأفكر في الأمر، ولكن الأهلي بالنسبة لي رقم واحد".

ولكن إدارة الترسانة أصدرت بيانا قالت فيه: "نؤكد عدم صحة تصريحات التي ترددت بشأن انتقال لاعب الفريق الأول وليد فوزي إلى نادي الأهلي أو الزمالك، وفي حال رغبة النادي في إتمام أي صفقات، سنتبع الخطوات الاحترافية المعمول بها عبر القنوات الرسمية ،وسيعلن عنها اقرارا بمبدأ الشفافية التي عهد النادي على اتباعها في مثل هذه الحالات احتراما وتقديرا للعلاقات بين الأندية".

وأضاف حسانين عبر بيان ناديه: "تم إيقاف اللاعب وليد فوزي وتحويله للتحقيق بداعي الظهور في إحدى وسائل الإعلام دون إذن من المدير الفني للفريق أو مدير الكرة بالنادي أو المشرف العام على كرة القدم بالإضافة إلى تطبيق غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه طبقا للائحة اللاعبين".

وأكد طارق سعيد بشكل مباشر لن يتم الموافقة على أي صفقات انتقال للاعبي الفريق الأول إلى بعد الصعود للدوري الممتاز.

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