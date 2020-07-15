التشكيل - صلاح أساسي في هجوم ليفربول.. وأوباميانج على مقاعد بدلاء أرسنال

يبدأ محمد صلاح أساسيا في خط هجوم ليفربول أمام أرسنال في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي بجوار ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

صلاح سيخوض المباراة رقم 150 له بقميص الريدز في جميع المسابقات، إذ حقق 3 ألقاب بقميص الفريق منذ انضمامه.

فيما يعود ألكسندر أرنولد لشغل مركز الظهير الأيمن بعدما لعب كبديل في المباراة الماضية أمام بيرنلي.

بينما يجلس الجابوني بيير إيميريك أوبايمانج على مقاعد بدلاء أرسنال ويظهر الفرنسي ألكسندر لاكازيت أساسيا.

وأجري الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للجنرز 5 تغييرات في صفوف الفريق على التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد – جو جوميز - فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون

الوسط: فاببينيو – جورجينيو فينالدوم – أوكسلايد تشامبرلين

الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز

الدفاع: روب هولدينج – ديفيد لويز – كيران تيريني – سيدريك سواريش

الوسط: جرانات تشاكا – لوكاس توريرا – باكايو ساكا

الهجوم: نيلسون – بيبي - ألكسندر لاكازيت

📋 Five changes from the weekend... ➡️ Cedric, Holding, Saka, Torreira, Nelson ⬅️ Bellerin, Mustafi, Kolasinac, Ceballos, Aubameyang#ARSLIV — Arsenal (@Arsenal) July 15, 2020

ويسعى ليفربول لحصد الـ 3 نقاط للاقتراب من إمكانية كسر الرقم القياسي لمانشستر سيتي بتخطي حاجز الـ 100 نقطة.

بينما يسعى أرسنال لتحقيق الفوز لتعزيز آماله في التأهل للدوري الأوروبي.

ويتنافس صلاح وأوباميانج على لقب هداف الدوري بعدما تقاسما اللقب الموسم الماضي.

الجابوني يتفوق برصيد 20 هدفا بفارق هدف وحيد عن صلاح الذي يحل ثالثا في جدول ترتيب الهدافين.

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