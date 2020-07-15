بيلد: الخطر يهدد صفقة تشيلسي.. بايرن يفكر في التعاقد مع هافرتز

رغم أن قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع ناديه يقترب من 100 مليون يورو، إلا أن بايرن ميونيخ الألماني يفكر في التعاقد مع كاي هافرتز لاعب وسط بايرن ليفركوزن.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن بايرن يفكر في دعم خط وسط فريقه بقوة، لذلك وجه أنظاره صوب هافرتز.

ويسعى بايرن ميونيخ لبيع لاعبه الإسباني تياجو ألكانتارا بنهاية الموسم الجاري ولكن بسعر قليل نطرا لتبقي موسم واحد في تعاقده مع النادي الألماني.

ولن يزيد سعر ألكانتارا البالغ من العمر 29 عاما عن 32 مليون جنيه إسترليني، وسط اهتمامات من ليفربول ومانشستر سيتي بضم اللاعب.

تفكير بايرن في التعاقد مع هافرتز سيضغط كثيرا على تشيلسي الذي يعد الأقرب لضم اللاعب الألماني الشاب.

وأشارت التقارير الصحفية في الأيام السابقة إلى أن تشيلسي اقترب كثيرا من حسم الصفقة والتعاقد مع هافرتز مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع ليفركوزن.

ومن المتوقع أن يوافق تشيلسي على دفع قيمة الشرط الجزائي في تعاقد اللاعب مع ناديه والبالغ 90 مليون جنيه إسترليني.

ولكن سيكون الدفع على عدة دفعات.

هافرتز البالغ من العمر 20 عاما يقدم أداء مميز للغاية مع فريقه ونجح في تسجيل 17 هدفا خلال 43 مباراة لعبها هذا الموسم. كما صنع أيضا 9 أهداف.

تشيلسي بدأ موسم الانتقالات مبكرا لدعم فريقه بقوة استعدادا للموسم المقبل.

وتعاقد تشيلسي مع تيمو فيرنر مهاجم منتخب ألمانيا وآر بي لايبزيج، وكذلك حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندي ومنتخب المغرب.

كما أن تشيلسي يخطط للتعاقد مع بين تشيلويل ظهير أيسر ليستر سيتي ومنتخب إنجلترا.

وفي الأيام القليلة الماضية ارتبط اسم يان أوبلاك حارس أتليتكو مدريد بالنادي الأزرق، الذي سيحاول التعاقد معه وبيع حارسه الحالي كيبا أرريزابالاجا.

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