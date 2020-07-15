التشكيل – فودين وبيرناردو يبدأن وسترلينج ودي بروين بدلاء لـ سيتي ضد بورنموث

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 18:12

كتب : FilGoal

فيل فودين - مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن تشكيل فريقه الذي يستعد لملاقاة بورنموث اليوم الأربعاء في ملعب الاتحاد في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إيديرسون

أخبار متعلقة
قائمة ريال مدريد – مارسيلو وجيمس الغائبان الوحيدان عن جولة الحسم جوارديولا يوجه رسالة قوية لـ ليفربول ويونايتد وأرسنال تمديد العمل بقانون الخمسة تبديلات حتى صيف 2021

في الدفاع: بنجامين ميندي- جون ستونز- نيكولاس أوتاميندي- كايل ووكر

في الوسط: فيرناندينيو- إلكاي جوندوجان- ديفيد سيلفا

في الهجوم: فيل فودين- جابرييل خيسوس- بيرناردو سيلفا

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من كارسون ورحيم سترلينج وأوليكساندر زينشينكو وإيمريك لابورتي ورودريجو وكيفن دي بروين ورياض محرز وإيريك جارسيا ودويل.

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 72 نقطة فيما يأتي بورنموث في المركز الـ18 برصيد 31 نقطة.

ويبتعد بورنموث عن واتفورد الذي يحتل المركز الـ17 ويضمن لصاحبه البقاء بثلاث نقاط فقط.

اقرأ أيضا

تمديد العمل بقانون الخمسة تبديلات

صفقة ضخمة للاتحاد السكندري

قائمة ريال مدريد لليلة الحسم

رسميا - الإعلان عن مواعيد كأس العالم 2022

صلاح يواجه أرسنال وعينه على رقم قياسي لم يحدث منذ 54 عاما

مانشستر سيتي بورنموث
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيلد: الخطر يهدد صفقة تشيلسي.. بايرن يفكر في التعاقد مع هافرتز 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل – فودين وبيرناردو يبدأن وسترلينج ودي بروين بدلاء لـ سيتي ضد بورنموث 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعرف على أهم وديات الفترة المقبلة.. تحركات لإذاعة عدد منها 38 دقيقة | الدوري المصري
اجتماع جديد بين رئيس الزمالك ومسؤولي صفحات النادي الجماهيرية 46 دقيقة | مصر
صفقة ضخمة للاتحاد السكندري.. إمام محمدين رئيسا لقطاع ناشئي زعيم الثغر ساعة | الدوري المصري
قائمة ريال مدريد – مارسيلو وجيمس الغائبان الوحيدان عن جولة الحسم ساعة | أوروبا
جوارديولا يوجه رسالة قوية لـ ليفربول ويونايتد وأرسنال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تمديد العمل بقانون الخمسة تبديلات حتى صيف 2021 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 3 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 4 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري"
قد ينال إعجابك