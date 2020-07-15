التشكيل – فودين وبيرناردو يبدأن وسترلينج ودي بروين بدلاء لـ سيتي ضد بورنموث

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن تشكيل فريقه الذي يستعد لملاقاة بورنموث اليوم الأربعاء في ملعب الاتحاد في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إيديرسون

في الدفاع: بنجامين ميندي- جون ستونز- نيكولاس أوتاميندي- كايل ووكر

في الوسط: فيرناندينيو- إلكاي جوندوجان- ديفيد سيلفا

في الهجوم: فيل فودين- جابرييل خيسوس- بيرناردو سيلفا

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من كارسون ورحيم سترلينج وأوليكساندر زينشينكو وإيمريك لابورتي ورودريجو وكيفن دي بروين ورياض محرز وإيريك جارسيا ودويل.

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 72 نقطة فيما يأتي بورنموث في المركز الـ18 برصيد 31 نقطة.

ويبتعد بورنموث عن واتفورد الذي يحتل المركز الـ17 ويضمن لصاحبه البقاء بثلاث نقاط فقط.

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