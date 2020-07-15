مدرب الإسماعيلي: اندهشت من رد الفعل حول تغريدة باهر المحمدي

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 16:09

كتب : FilGoal

باهر المحمدي

أبدى محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للإسماعيلي اندهاشه من تفسير تغريدة نشرها باهر المحمدي مدافع الفريق.

باهر المحمدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وصرح أبو جريشة عبر البرنامج الإذاعي وان تو "مندهش من تفسير التغريدة، باهر يقصد أنه جاهز لاستئناف التدريبات بعد تعافيه من الإصابة، وليس الانتقال لناد آخر".

وأوضح "باهر يعاني من جزع في الركبة وليس من إصابة في الرباط الصليبي، وسيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات اعتبارا من الأسبوع المقبل".

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وواصل مدرب الإسماعيلي "من الطبيعي أن يحظى باهر المحمدي باهتمام أندية أخرى، لأنه لاعب مميز، ولكن لم نتلق أي عرض رسمي له من داخل مصر، بينما وصله عرض إماراتي في وقت سابق".

وشدد "كذلك إدارة النادي أكدت أنه لا مجال للتفريط في أي لاعب خلال الفترة القريبة القادمة سواء باهر المحمدي أو عبد الرحمن مجدي أو غيرهما".

وفي سياق آخر، أتم أبو جريشة تصريحاته "بدأنا فترة الإعداد منذ الأسبوع الماضي، وسنخوض مباراة ودية ضد نادي مصر يوم 26 يوليو المقبل بعدها سنلاقي مصر المقاصة".

ويتدرب فريق الدراويش استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس المقبل.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في ترتيب الدوري ورصيده 22 نقطة.

وسيستهل الإسماعيلي مبارياته في الدوري بدربي القناة ضد مضيفه المصري في الجولة 19 من البطولة.

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