سواريز يعترف باستحالة التتويج بالدوري الإسباني

يؤمن لويس سواريز مهاجم برشلونة أن فريقه هو المسؤول فقط عن ترك لقب الدوري الإسباني يقترب أكثر وأكثر من ريال مدريد، وأوضح أن الفوز باللقب أصبح الآن مستحيلاً.

لويس سواريز النادي : برشلونة برشلونة

مع بقاء مباراتين في الدوري، فإن برشلونة يتأخر بفارق أربع نقاط عن منافسه ريال مدريد.

وقال سواريز لجريدة موندو ديبورتيفو: "في الدوري يجب أن تنتقد نفسك باستمرار، لقد تركنا لقب الدوري يفلت منا".

وأضاف "لا نجد أي عذر.. والآن يجب علينا أن نفوز بالمباراتين المتبقيتين ثم نركز بشكل كامل على اللقب الوحيد الذي يمكننا تحقيقه، وهو دوري ابطال اوروبا".

وأكمل "الفشل في أي مباراة باهظ الثمن، لذلك يجب أن نكون يقظين للغاية ونحتاج كل اللاعبين حتى نتمكن من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا".

وكان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة والمدافع جيرارد بيكيه من بين الذين شككوا في تقنية حكم الفيديو المساعد VAR ويرون أن التقنية ساعدت ريال مدريد كثيرا في المباريات الأخيرة.

وعلق مهاجم منتخب أوروجواي على ذلك بقوله "أعتقد أنه لا يجب أن نبحث عن العديد من الأعذار، ولكن علينا أن ننتقد أنفسنا ونواجه الواقع بدلا من ذلك".

برشلونة يواجه أوساسونا مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني وهو يأمل في تعثر منافسه ريال مدريد أمام فياريال، لكن فوز الملكي سيجعله يتوج باللقب رسميا.

من جهته، أصدر ريال مدريد بيانا رسميا يطالب فيه جمهوره بعدم التوجه لميدان ثيبيليس الشهير بكونه منزلا لاحتفالات العملاق الأبيض، في حال حسم الدوري.

وأفاد ريال مدريد في بيانه: "نحن نعلم بصعوبة الوضع الحالي، وما يبذله المجتمع لمحاربة وباء كورونا. كرة القدم تساهم في ذلك ونتاج تلك المجهودات صار استكمال الليجا ممكنا".

وأضاف البيان "قبل جولتين من نهاية البطولة، ريال مدريد وبرشلونة لديهما الفرصة ليصبحا أبطال. في حال تتويجنا لن يذهب الفريق إلى الأماكن المعتادة للاحتفال وأهمها ميدان ثيبيليس، ونطلب من جمهورنا أيضا عدم التوجه إلى هناك. علينا أن نتحلى بالمسؤولية وتقليل فرص العدوى".

وأردف "ريال مدريد يود شكر جمهوره، كل ما فعله اللاعبون والمدرب وطاقمه والنادي لجعل فرصة تحقيق اللقب ممكنة، كان من أجل أن يتم تشارك هذا الأمر مع الجمهور. لكن الوضع الحالي يتطلب مننا اتخاذ كل الإجراءات المتاحة للحماية".

وأتم بيان ريال مدريد "لا نريد أن يكون انتصارنا – إذا حدث – خطوة للخلف في محاربة الوباء".

إسبانيا ثامن أكثر دولة متضررة من الوباء بـ303 ألف إصابة.

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