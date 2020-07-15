الإسماعيلي لـ في الجول: ننتظر وصول بن يوسف.. ونلعب ضد أسوان بفريقين

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 14:18

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الرجاء

قال أدهم السلحدار المدرب العام للإسماعيلى إن فريقه ينتظر وصول المهاجم التونسى فخر الدين بن يوسف الذي تسلم تأشيرة الدخول لمصر ويتبقى أن يقوم بالحجز ليصل ويشارك في التدريبات.

وتابع عبر FilGoal.com "فخر الدين بن يوسف سيكون ثاني أجنبي ينضم للتدريبات بعد وصول بيكيتي".

وأكمل "الجهاز خصص للاعب منتخب غينيا بيساو برنامجا تدريبيا منفردا حتى يصل إلى لياقة باقي زملائه".

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وعن مواجهة فريق أسوان الودية غدا الخميس، أوضح السلحدار "الجهاز الفني لن يضغط على اللاعبين، وهم لايزالون فى بداية فترة الإعداد لهذا تم تقسيمهم إلى فريقين وكل فريق سيخوض شوطا".

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الإداري يبذل مجهودا كبيرا للتغلب على أزمة رفض منطقة الإسماعيلية لكرة القدم توفير طاقم حكام لإدارة اللقاء إلا بعد تحمل النادي الإسماعيلي تكاليف إجراء مسحة طبية لهم، وهو ما رفضه الإسماعيلي.

وكان الإسماعيلي قد أعلن في وقت سابق عن إقامة 3 مباريات ودية، الأولى مع أسوان، ثم نادي مصر وأخيرا مصر للمقاصة.

وتستعد أندية الدوري المصري الممتاز لاستئناف نشاط كرة القدم بعد توقفه لعدة أشهر جراء تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتنطلق مسابقة الدوري يوم 6 من شهر أغسطس المقبل.

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