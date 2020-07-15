عبد الرحمن مجدي يتحدث عن اهتمام أياكس وفينورد بضمه

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 14:00

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي - الجزيرة الإماراتي

كشف عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي إنه يحظى باهتمام أكثر من ناد هولندي يسعى لشرائه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صرح مجدي وقال عبر إذاعة راديو مصر: "أتطلع للاحتراف الخارجي خاصة أن سني صغير".

وأشار "بعد بطولة إفريقيا تحت 23 سنة تحدث معي أكثر من وكيل، وتم ترشيحي لأكثر من ناد هولندي مثل أياكس أمستردام وفينورد".

أخبار متعلقة
جوميز: أحلم بتتويج الإسماعيلي بالبطولة العربية خبر في الجول - بسبب مسحة الحكام.. خلاف حول ودية الإسماعيلي وأسوان الإسماعيلي: باهر المحمدي سيكون جاهزا للتدريبات عقب عيد الأضحى مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نواجه مشكلتين في الاستعداد لعودة الدوري

واستدرك "لكن لم يتحدث معي أحد بشكل مباشر، ولم يتلق النادي أي عرض رسمي، وأعتقد أنه سيصل العرض لإدارة الإسماعيلي خلال أسبوع".

وواصل اللاعب الشاب "أرى نفسي في الإسماعيلي فقط مع احترامي للأهلي والزمالك، فهما ناديان كبيران، وتفاوضا أيضا معي بعد بطولة إفريقيا كما كان هناك مشاورات مع نادي بيراميدز خلال نفس الفترة".

وأتم عبد الرحمن مجدي تصريحاته "كان هناك اهتمام من نادي الجزيرة الإماراتي بضمي بعد مباراتيه ضد الإسماعيلي في البطولة العربية".

طالع أيضا

سواريز: أهلا بلاوتارو

عبد الحفيظ: التركيز شديد في مران الأهلي

دي يونج يعود لقائمة برشلونة

المسحة الطبية الرابعة للأهلي

تقرير: انتقال سانشو ليونايتد مرهون بدوري الأبطال

إنبي يعلق على تقارير معايشة كريم فؤاد في بنفيكا

عبد الرحمن مجدي الإسماعيلي فينورد أياكس
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا - الإعلان عن مواعيد كأس العالم 2022.. 4 مباريات في اليوم والنهائي 18 ديسمبر دقيقة | أوروبا
زيدان يتأفف من سؤال جديد عن بيل: تحاول شق صفنا لكن لن تستطيع 6 دقيقة | أوروبا
الإسماعيلي لـ في الجول: ننتظر وصول بن يوسف.. ونلعب ضد أسوان بفريقين 13 دقيقة | مصر
طنطا يلعن ثلاث وديات استعدادا لاستئناف الدوري 19 دقيقة | الدوري المصري
عبد الرحمن مجدي يتحدث عن اهتمام أياكس وفينورد بضمه 31 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - المصري يفقد مهاجمه ضد الزمالك 39 دقيقة | مصر
مدرب أستون فيلا: ثنائية تريزيجيه في كريستال بالاس ستجلب الخير له 39 دقيقة | أوروبا
الزمالك يواجه الجيش في ثاني ودياته بمعسكر برج العرب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 3 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 4 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري"
قد ينال إعجابك