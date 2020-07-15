عبد الرحمن مجدي يتحدث عن اهتمام أياكس وفينورد بضمه
الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 14:00
كتب : FilGoal
كشف عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي إنه يحظى باهتمام أكثر من ناد هولندي يسعى لشرائه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
عبدالرحمن مجدي
النادي : الإسماعيلي
صرح مجدي وقال عبر إذاعة راديو مصر: "أتطلع للاحتراف الخارجي خاصة أن سني صغير".
وأشار "بعد بطولة إفريقيا تحت 23 سنة تحدث معي أكثر من وكيل، وتم ترشيحي لأكثر من ناد هولندي مثل أياكس أمستردام وفينورد".
واستدرك "لكن لم يتحدث معي أحد بشكل مباشر، ولم يتلق النادي أي عرض رسمي، وأعتقد أنه سيصل العرض لإدارة الإسماعيلي خلال أسبوع".
وواصل اللاعب الشاب "أرى نفسي في الإسماعيلي فقط مع احترامي للأهلي والزمالك، فهما ناديان كبيران، وتفاوضا أيضا معي بعد بطولة إفريقيا كما كان هناك مشاورات مع نادي بيراميدز خلال نفس الفترة".
وأتم عبد الرحمن مجدي تصريحاته "كان هناك اهتمام من نادي الجزيرة الإماراتي بضمي بعد مباراتيه ضد الإسماعيلي في البطولة العربية".
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