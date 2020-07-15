مؤتمر ستيين: يجب أن نثني على ريال مدريد لكن سنصارع حتى النهاية

أثنى كيكي ستيين المدير الفني لبرشلونة على ما يقدمه ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم، وشدد على أنه فريقه سيصارع للنهاية على اللقب.

برشلونة يواجه أوساسونا مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني وهو يأمل في تعثر منافسه ريال مدريد أمام فياريال.

وقال ستيين في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "حتى الآن لم يحسم لقب الدوري، من الممكن أن يحدث أي شيء".

وأضاف "نعم الأمر صعب، يجب أن يتعادل ريال مدريد أو يخسر في المبارتين القادمتين ونفوز نحن".

ريال مدريد بات يكفيه الانتصار على فياريال في ملعب ألفريدو دي ستيفانو الخميس ، ليتوج رسميا بطلا للدوري الإسباني.

بل يكفي ريال مدريد كذلك التعادل أمام فياريال، ثم التعادل أمام ليجانيس في الجولة الأخيرة، لحسم اللقب دون النظر إلى نتائج برشلونة بطل الموسمين الماضيين.

وأكمل "يجب أن نثني على ريال مدريد لأنه فاز بكل مبارياته منذ العودة من التوقف، بينما تعادل برشلونة في 3 مباريات".

وتابع "بالفعل قدم ريال مدريد مستويات أفضل منا لكن هناك مباراتين قد يحدث فيهما أي شيء في صالحنا".

وشدد مدرب برشلونة "سنصارع حتى النهاية"

من جهته، أصدر ريال مدريد بيانا رسميا يطالب فيه جمهوره بعدم التوجه لميدان ثيبيليس الشهير بكونه منزلا لاحتفالات العملاق الأبيض، في حال حسم الدوري.

وأفاد ريال مدريد في بيانه: "نحن نعلم بصعوبة الوضع الحالي، وما يبذله المجتمع لمحاربة وباء كورونا. كرة القدم تساهم في ذلك ونتاج تلك المجهودات صار استكمال الليجا ممكنا".

وأضاف البيان "قبل جولتين من نهاية البطولة، ريال مدريد وبرشلونة لديهما الفرصة ليصبحا أبطال. في حال تتويجنا لن يذهب الفريق إلى الأماكن المعتادة للاحتفال وأهمها ميدان ثيبيليس، ونطلب من جمهورنا أيضا عدم التوجه إلى هناك. علينا أن نتحلى بالمسؤولية وتقليل فرص العدوى".

وأردف "ريال مدريد يود شكر جمهوره، كل ما فعله اللاعبون والمدرب وطاقمه والنادي لجعل فرصة تحقيق اللقب ممكنة، كان من أجل أن يتم تشارك هذا الأمر مع الجمهور. لكن الوضع الحالي يتطلب مننا اتخاذ كل الإجراءات المتاحة للحماية".

وأتم بيان ريال مدريد "لا نريد أن يكون انتصارنا – إذا حدث – خطوة للخلف في محاربة الوباء".

إسبانيا ثامن أكثر دولة في العالم متضررة من الوباء بـ303 ألف إصابة.

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