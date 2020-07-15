ميلان يفعل بند شراء كاير ويتعاقد معه حتى 2022

أعلن ميلان صباح الأربعاء تفعيل بند شراء سيمون كاير لاعبه المعار من إشبيلية ليوقع الدنماركي عقدا مع النادي الإيطالي يبقيه حتى 2022.

ويلعب كاير في ميلان منذ يناير الماضي حين رحل عن إشبيلية على سبيل الإعارة.

وشارك المدافع البالغ عمره 31 عاما في 19 مباراة مع فريق روسونيري.

ولعب كاير في ميتيلاند الدنماركي وباليرمو وفولفسبورج وروما وليل وفينيرباهتشة وأتالانتا.

واقترب من المباراة رقم 100 له في الدوري الإيطالي، فرصيده الحالي 98 مباراة وخمسة أهداف وتمريرتين حاسمتين.

وفاز كاير بجائزة أفضل لاعب دنماركي في 2009 وشارك مع منتخب بلده في 95 مباراة وسجل 3 أهداف.

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