الجنايني يكشف موقف الأجانب الموسم المقبل.. ويختار لاعبا تمنى ضمه من الأهلي لـ الزمالك

أعلن عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة استمرار السماح بقيد أربعة لاعبين أجانب بالإضافة للاعب شمال إفريقي يعامل معاملة اللاعب المصري خلال الموسم المقبل بسبب الظروف الاستثنائية جراء تفشي فيروس كورونا.

وتحدث الجنايني لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "سيتم العمل بكل القرارات الاستثنائية الحالية لموسم آخر".

وأوضح "عدد الأجانب مستمر كما هو والقائمة 30 لاعبا، واللاعب السوري سيعامل معاملة اللاعب المصري، ومعاملة لاعب شمال إفريقي مثل اللاعب المصري لمدة موسم آخر بسبب الظروف الاستثنائية".

وتنص لوائح القيد الحالية على السماح للأندية المصرية بضم أربعة لاعبين أجانب بالإضافة للاعب شمال إفريقي يعامل معاملة اللاعب المصري ولاعب سوري أو فلسطيني يعامل معاملة اللاعب المصري وبحد أقصى لاعبين.

وفي سياق آخر وبسؤاله عن أفضل لاعب في تاريخ مصر من أجاب "حسن شحاتة".

أما عن أفضل جيل لمنتخب مصر اختار "منتخب الساجدين مع حسن شحاتة".

وعن أفضل مدرب في تاريخ مصر ولاعب تمنى ضمه من الأهلي للزمالك قال: "محمود الجوهري وحسام غالي".

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