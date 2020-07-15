تامر عبد الحميد: أبو تريكة وافق على الانضمام لـ الزمالك ثم وقع لـ الأهلي

كشف تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق عن كواليس مفاوضات القلعة البيضاء السابقة مع محمد أبو تريكة لضمه لصفوف الفريق قبل الانتقال للأهلي.

وقال عبد الحميد عبر قناة الزمالك: "كنت أرى أن أبو تريكة مناسب تماما للزمالك وتمنيت انضمامه للفريق".

وأضاف "عندما كنا معنا في معسكر منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم العسكري 2003 في إيطاليا تواصل مع أبو تريكة للانتقال للزمالك".

وواصل "بالفعل عرضت على أبو تريكة ورحب بالانضمام للزمالك".

وأكمل "تواصلت مع المندوه الحسيني عضو مجلس الإدارة ليكمل المفاوضات مع أبو تريكة وكان من المفترض أن يوقع للزمالك فور العودة إلى مصر".

وأتم تصريحاته "ولكن بعد العودة إلى مصر بفترة فوجئت أن أبو تريكة وقع مع الأهلي".

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