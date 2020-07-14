استئناف دوري الدرجة الثانية 20 سبتمبر

أعلن اتحاد الكرة عن قراره باستئناف دوري القسم الثاني في 20 سبتمبر المقبل.

وقال بيان اتحاد الكرة: "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 19-2020 اعتبارا من يوم 20 سبتمبر المقبل في ظل قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي واستكمال المسابقات التي توقفت بسبب جائحة كورونا".

وأضاف "ومن المقرر أن يسمح للأندية المشاركة في المسابقة بالتدريبات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وبعد اجراء المسحات الطبية لجميع الفرق المشاركة التي سيقوم بها الاتحاد اعتبارا من 4 أغسطس المقبل وفق جدول سيتم إعلام الأندية المعنية به".

وأوضح مصدر داخل اتحاد الكرة لـFilGoal.com، أن النية تتجه حاليا لاستمرار الجولات الخمسة بنفس نظامها الحالي، مع إعلان موقف الهبوط في نهاية الموسم وسط ميل النية لإلغائه.

ولا ينوي اتحاد الكرة إعلان موقف الهبوط في الوقت الحالي بحسب المصدر.

ومن المنتظر ألا يتم تطبيق نظام المجموعة الواحدة في الموسم المقبل، بل لعب البطولة على 3 مجموعات كل منها تضم 16 فريقا مع إلغاء الهبوط المنتظر.

ويتصدر كليوباترا مجموعة القاهرة بـ32 نقطة، وخلفه الداخلية بـ31 نقطة وبتروجت بـ29 نقطة.

وفي الصعيد يتقاسم بني سويف والبنك الأهلي الصدارة بـ35 نقطة وخلفهما الألمونيوم بـ32 نقطة.

وفي بحري، يتصدر ألعاب دمنهور بـ33 نقطة وخلفه غزل المحلة وفاركو بـ32 نقطة، في وقت يتأهل فيه المتصدر فقط للدوري الممتاز.

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