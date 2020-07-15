وزير التموين عن أزمة نادي القرن: الأهلي سجل العلامة.. والزمالك تقدم بطلب وجاري البحث والتدقيق

قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الزمالك تقدم بطلب لتسجيل علامته "نادي القرن الحقيقي" وإنه جاري البحث والتدقيق.

وتحدث المصيلحي لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "لا يوجد أي شيء اسمه وزارة التموين وافقت على تسجيل علامة نادي القرن للأهلي ورفضت طلب الزمالك".

وأوضح "الأمر ليس مجرد حديث، دعوني أعطي مثالا، سيقول أي شخص إن دكتور علي هو أشطر رجل في العالم ويريد تسجيل ذلك اللقب".

وتابع "ستبدأ الوزارة عملها وتقوم بالبحث عن أي جهة علمية أعطت ذلك اللقب لدكتور علي، ومن ثم نقول إنه أشطر رجل في العالم من عدمه".

وأضاف "الدراسة تستمر لستة أشهر وهذا ما ينقص عليه القانون الدولي وليس المحلي".

وأكمل "الأهلي لو لست مخطئا سجل علامة نادي القرن في عام 2007 وتم التأكد منها عن طريق الجهات المختصة".

وواصل وزير التموين والتجارة الداخلية "الزمالك ومع كل التقدير للنادي تقدم رئيسه بطلب وجار البحث إن كان هناك مستندات تثبت صحة طلبه من عدمه".

وأتم "هناك فارق بين تسجيل طلب وبين الحصول على علامة، تسجيل الطلب والإعلان عنه هو إجراء إداري بحت".

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