مواعيد مباريات الأربعاء 15 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. أرسنال يتحدى ليفربول

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 10:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال - دافيد لويز

في ملعب الإمارات وفي تمام الساعة التاسعة والربع مساء تنطلق قمة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ليوم الأربعاء حين يلعب أرسنال ضد ضيفه ليفربول.

وتنقل قناة beIN Sports 2 المباراة.

وتبث القناة ذاتها مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في الدوري الإنجليزي والتي تنطلق الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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وعلى قناة beIN Sport 1 & 5 تستطيع متابعة مباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنام والتي تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء.

وفي الدوري الإيطالي تجري 7 مباريات يوم الأربعاء، 3 منها تنطلق الساعة 7:30 مساء والبقية 9:45 مساء.

ويستضيف ميلان فريق بارما الساعة 7:30 وتنقل قناة beIN Sports 6 المباراة، ويحل لاتسيو ضيفا على أودينيزي الساعة 9:45 وتنقل قناة beIN Sports 8 المباراة.

ويحل يوفنتوس، حامل اللقب، ضيفا على ساسولو الساعة 9:45 وتنقل قناة beIN Sports 4 المباراة.

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