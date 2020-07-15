مواعيد مباريات الأربعاء 15 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. أرسنال يتحدى ليفربول
الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 10:48
كتب : FilGoal
في ملعب الإمارات وفي تمام الساعة التاسعة والربع مساء تنطلق قمة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ليوم الأربعاء حين يلعب أرسنال ضد ضيفه ليفربول.
وتنقل قناة beIN Sports 2 المباراة.
وتبث القناة ذاتها مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في الدوري الإنجليزي والتي تنطلق الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.
وعلى قناة beIN Sport 1 & 5 تستطيع متابعة مباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنام والتي تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء.
وفي الدوري الإيطالي تجري 7 مباريات يوم الأربعاء، 3 منها تنطلق الساعة 7:30 مساء والبقية 9:45 مساء.
ويستضيف ميلان فريق بارما الساعة 7:30 وتنقل قناة beIN Sports 6 المباراة، ويحل لاتسيو ضيفا على أودينيزي الساعة 9:45 وتنقل قناة beIN Sports 8 المباراة.
ويحل يوفنتوس، حامل اللقب، ضيفا على ساسولو الساعة 9:45 وتنقل قناة beIN Sports 4 المباراة.
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