مواعيد مباريات الأربعاء 15 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. أرسنال يتحدى ليفربول

في ملعب الإمارات وفي تمام الساعة التاسعة والربع مساء تنطلق قمة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ليوم الأربعاء حين يلعب أرسنال ضد ضيفه ليفربول.

وتنقل قناة beIN Sports 2 المباراة.

وتبث القناة ذاتها مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في الدوري الإنجليزي والتي تنطلق الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وعلى قناة beIN Sport 1 & 5 تستطيع متابعة مباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنام والتي تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء.

وفي الدوري الإيطالي تجري 7 مباريات يوم الأربعاء، 3 منها تنطلق الساعة 7:30 مساء والبقية 9:45 مساء.

ويستضيف ميلان فريق بارما الساعة 7:30 وتنقل قناة beIN Sports 6 المباراة، ويحل لاتسيو ضيفا على أودينيزي الساعة 9:45 وتنقل قناة beIN Sports 8 المباراة.

ويحل يوفنتوس، حامل اللقب، ضيفا على ساسولو الساعة 9:45 وتنقل قناة beIN Sports 4 المباراة.

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