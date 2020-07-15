مدرب الأحمال السابق لمنتخب مصر: هؤلاء متميزون بدنيا.. والحضري كان استثنائيا

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 00:53

كتب : FilGoal

عصام الحضري - مصر - السعودية

تحدث أنطونيوس ساريوجلو مدرب الأحمال السابق لمنتخب مصر عن تجربته أثناء تواجده ضمن الجهاز الفني لـ هيكتور كوبر.

أنطونيوس أوضح أفضل اللاعبين المتميزين على مستوى اللياقة البدنية قائلا: "طارق حامد ومحمد النني ورمضان صحبي وعمرو وردة ومحمد صلاح وأحمد فتحي كانوا على درجة عالية من الناحية البدنية".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "عصام الحضري كان استثنائيا بين جميع لاعبي المنتخب سواء في اللياقة البدنية أو الشخصية القيادية".

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وتطرق للحديث عن محمد صلاح "من الصعب تحليل كيف وصل صلاح لهذا المستوى، لقد حقق كل شئ وهو نتيجة عمل جاد وهو يستحق كل ما وصل له".

وأردف "كان في قمة الالتزام والاحترافية وحريص على التطور".

وعن إصابة صلاح قبل كأس العالم 2018 في نهائي دوري الأبطال: "أصيبنا بالصدمة من إصابة صلاح لأنه كان يمثل قوة ضاربة، لكن عندما أتيحت له الفرصة نسى إصابته وشارك بقوة أكبر وكان أفضل مما كان عليه وحقق ما لم يحققه لاعبا مصريا".

وأتم "أصعب مباراة مع منتخب مصر على الإطلاق كانت أمام الكونغو، التي تأهلنا بها لكأس العالم".

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