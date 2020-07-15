رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: لا أتوقع حضور الجمهور لمباريات إفريقيا حال استضافتها

قال محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة إن الأقرب حال استضافة مصر لمباريات دوري أبطال إفريقيا هو إقامتها بدون حضور جماهيري.

وتحدث سلطان لقناة "صدى البلد" قائلا: "حتى الآن لا أستطيع التعليق على الأمر، لكن بصورة كبيرة ورأيي الشخصي سيكون من الصعب إقامة المباريات بحضور جماهيري".

وأضاف "حتى لو نتيجة الإجراءات الصحية المتبعة أصبحت مطمئنة لكن من الصعب بعد شهرين فقط من الآن أن نقيم المباريات بحضور الجمهور".

وشدد "وسنتحدث لاحقا حال حدوث أي تطورات".

وكشف سلطان عن إجراء الحكام لمسحة طبية يوم الخميس المقبل قبل دخولهم في معسكر مغلق يوم الجمعة استعدادا لاستئناف الدوري.

وبسؤاله هل تم تحديد متى يتم تأجيل مباراة إو إلغائها حال وجود عدد معين من حالات مصابة بفيروس كورونا أجاب "الأمر متعلق بلجنة المسابقات واللجنة الفنية ستحددان كل شيء".

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