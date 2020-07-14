مران الأهلي - حمدي فتحي يشارك في المباراة التجريبية

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 20:21

كتب : حسام نور الدين

حمدي فتحي في مران الأهلي

شارك حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي في مران فريقه بشكل طبيعي، وذلك بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

ودفع ريني فايلر المدير الفني للأهلي بلاعب الوسط حمدي فتحي في المباراة التجريبية خلال مران الفريق، وذلك بعد التأكد من جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي والمباريات في الأيام الماضي.

وخاض لاعبو الأهلي فقرة تدريبات بدنية مطولة تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال في الفريق.

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ثم خصص الجهاز الفني فقرة للتصويب على المرمى وقسم خلالها فايلر اللاعبين إلى مجموعتين.

المجموعة الأولى شاركت في مران التصويب على المرمى والثانية في التدريبات الخططية.

واختتم الأهلي مرانه بخوض مباراة تجريبية قسم خلالها فايلر اللاعبين إلى فريقين بمشاركة حارسين. لتنفيذ بعض الجوانب الفنية الذي تدرب عليها الفريق في الأيام الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة وديا يوم 23 يوليو الجاري بملعب مختار التتش، ضمن استعدادات الفريق لاستكمال الدوري المصري.

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