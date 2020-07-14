تقرير: ريكيلمي حل الأمر.. تيفيز يقترب من التجديد لـ بوكا جونيورز

يقترب كارلوس تيفيز من تجديد تعاقده مع بوكا جونيورز بعد انتهاء الأزمة.

كارلوس تيفيز النادي : بوكا جونيورز بوكا جونيورز

قائد بوكا جونيورز صار لاعبا حرا بعد 30 يونيو الماضي، بعدما فشلت مفاوضاته مع إدارة النادي في تجديد تعاقده.

ووفقا لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية فأن تيفيز توصل لاتفاق مع النادي ويتبقى فقط التوقيع بعقد يمتد لعام مع إمكانية التمديد 6 أشهر أخرى حتى ديسمبر 2021.

تيفيز رفض تجديد تعاقده في ظل خروج بعض من أعضاء إدارة النادي ووصفهم له بـ "اللاعب السابق" ومهاجمته عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته (طالع التفاصيل).

وأضاف التقرير أن خوان رومان ريكيلمي أسطورة النادي وأحد أعضاء مجلس الإدارة أجرى مكالمة مع تيفيز لحل الأزمة، وبالفعل توصل الثنائي لاتفاق شفهي على التجديد.

تيفيز سيجدد تعاقده حتى نهاية كوبا ليبرتادوريس 2020 والذي من المتوقع أن تنتهي في يناير المقبل، ومن ثم سيتحدد موقف اللاعب من البقاء، لـ يونيو 2021 أو التمديد لينتهي تعاقده بنهاية العام المقبل.

يتبق فقط التوقيع من تيفيز على العقد من أجل أن يصبح كل شيء رسمي.

تيفيز لعب لـ 3 فترات مع بوكا جونيورز وحقق 10 ألقابا بقميص الفريق وسجل 73 هدفا في 9 مواسم.

كما سجل كارليتوس هدف تتويج بوكا جونيورز في الجولة الأخيرة بلقب الدوري الأرجنتيني متفوقا على الغريم التقليدي ريفر بليت.

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