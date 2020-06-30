تقارير: محادثات تيفيز لتجديد تعاقده مع بوكا جونيورز وصلت لطريق مسدود.. ساعات ويصبح لاعبا حرا

ساعات قليلة ويقترب الأرجنتيني كارلوس تيفيز من أن يصبح لاعبا حرا عقب نهاية تعاقده مع بوكا جونيورز.

كارلوس تيفيز النادي : بوكا جونيورز بوكا جونيورز

قائد الفريق الأرجنتيني وفقا لصحفيتي "أوليه" و"أس" الأرجنتينية وصل إلى طريق مسدود مع إدارة النادي من أجل تجديد تعاقده.

تيفيز ينتهي تعاقده في 30 يونيو، وحسب صحيفة "أس" فأن تيفيز طلب عقدا لـ 18 شهرا مع النادي لكنهم اقترحوا عليه 12 شهرا وانتهى بقبول عقد لنهاية العام.

وأضاف التقرير أن علاقة تيفيز المُلقب بـ "أباتشي" مقطوعة مع الإدارة ومن الصعب التواصل مجددا وإيجاد حل في الساعات القليلة المقبلة.

لذلك فأنه مع تمام منتصف الليل سيصبح لاعبا حرا في قبول أي عقد جديد أو التوقيع لـ بوكا جونيورز في خطوة ستكون غير متوقعة.

أما في صحيفة "أوليه" فقالت إن تيفيز أجرى مكالمة جماعية مع أعضاء مجلس إدارة النادي وشددت على أن "المحادثة لم تتنه بشكل جيد".

وأضاف التقرير أن خورخي أميال رئيس النادي وبخ مجلسه بالكامل لأن تيفيز تحدث عن عرض النادي عبر وسائل الإعلام قبل أن يرد على النادي وإعلان قراره.

تيفيز قال في وقت سابق أنه سيتبرع براتبه بالكامل إلى أحد المؤسسات الغير هادفة للربح (طالع التفاصيل).

وسبق لـ تيفيز أن صرّح بأنه قد يفكر أن يصبح رئيسا لـ بوكا جونيورز في المستقبل وقت مفاوضات تجديد تعاقده والذي ربطها البعض بدعمه لـ دانيال أنجيليسي رئيس النادي السابق الذي خسر الانتخابات الأخيرة في النهاية.

فخرج خورخي بيرمودز السكرتير العام للنادي وهاجم تيفيز بأن خططه السياسية في النادي قد كُشفت، وخرج في اليوم التالي ليتحدث عمل الإدارة لتجديد تعاقده رفقة ماورو زارتي كوّن الثنائي رمز رياضي.

Claro que nosotros como todo el mundo Boca espera la renovación de Zárate y Tevez. Son símbolos y bastiones deportivos. Lo que no podemos aceptar es el oportunismo político y que se le mienta al hincha y socio que ama el club como nosotros. — Jorge Bermúdez (@patronbermudez) June 29, 2020

الساعات القليلة ستحدد مشوار تيفيز الذي قال سابقا إنه قد يعود لـ وست هام الإنجليزي أو كورينثيانز البرازيلي من جديد.

تيفيز لعب لـ 3 فترات مع بوكا جونيورز وحقق 10 ألقابا بقميص الفريق وسجل 73 هدفا في 9 مواسم.

كما سجل كارليتوس هدف تتويج بوكا جونيورز في الجولة الأخيرة بلقب الدوري الأرجنتيني متفوقا على الغريم التقليدي ريفر بليت.

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