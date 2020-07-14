منافس الأهلي - تقرير: جاريدو يفاضل بين لاعبين لتعويض "تمرد الناهيري" الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 18:17 كتب : FilGoal الناهيري محمد الناهيري الوداد نرشح لكم أخر الأخبار كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريب المسائي 29 دقيقة | الدوري المصري مباشر - تشيلسي (0) - (0) نورويتش.. غياب الخطورة 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي تغريدة - "صخرة في الدفاع" وإجماع على استحقاقه لـ رجل المباراة.. إشادة كبيرة بـ حجازي 50 دقيقة | المحترفون كيف حافظ مانشستر سيتي على قوته في 5 أشهر نارية ومحاولات أوروبية جديدة لإسقاطه ساعة | الدوري الإنجليزي مران الأهلي - حمدي فتحي يشارك في المباراة التجريبية ساعة | الدوري المصري مصدر بـ المقاصة لـ في الجول: أوتشو تقدم بطلب لفسخ تعاقده والنية تتجه للموافقة ساعة | الدوري المصري بمشاركة حجازي.. وست بروميتش يفرط في نقطتين هامتين ضد فولام للتأهل إلى الدوري الإنجليزي ساعة | المحترفون تقرير: ريكيلمي حل الأمر.. تيفيز يقترب من التجديد لـ بوكا جونيورز ساعة | أمريكا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مباشر - تشيلسي (0) - (0) نورويتش.. غياب الخطورة تغريدة - "صخرة في الدفاع" وإجماع على استحقاقه لـ رجل المباراة.. إشادة كبيرة بـ حجازي مران الأهلي - حمدي فتحي يشارك في المباراة التجريبية كيف حافظ مانشستر سيتي على قوته في 5 أشهر نارية ومحاولات أوروبية جديدة لإسقاطه مصدر بـ المقاصة لـ في الجول: أوتشو تقدم بطلب لفسخ تعاقده والنية تتجه للموافقة الأكثر مشاهدة 1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 3 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري" 4 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 2 مانشستر يونايتد 2 ساوثامبتون انتهت الدوري الإسباني 1 غرناطة 2 ريال مدريد انتهت الدوري الإسباني 1 فياريال 2 ريال سوسيداد انتهت الدوري الإسباني 0 ديبورتيفو ألافيس 0 خيتافي انتهت الدوري الإيطالي 3 إنتر ميلان 1 تورينو انتهت الدوري الإنجليزي 0 تشيلسي 0 نورويتش سيتي مباشر 26:29 الدوري الإيطالي - أتالانتا - بريشيا بعد قليل 21:45 الدوري السويسري 2 بازل 0 زيورخ مباشر 9:22 الدوري البرتغالي - جل فيسنتي - تونديلا بعد قليل 22:30 الدوري البرتغالي - بنفيكا - فيتوريا غيمارايش بعد قليل 12:30 الدوري الإنجليزي - أرسنال - ليفربول لم تبدأ 21:15 الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي - بورنموث لم تبدأ 19:00 الدوري الإنجليزي - نيوكاسل يونايتد - توتنام هوتسبر لم تبدأ 19:00 الدوري الإنجليزي - بيرنلي - ولفرهامبتون لم تبدأ 19:00 الدوري الإيطالي - ساسولو - يوفنتوس لم تبدأ 21:45 قد ينال إعجابك