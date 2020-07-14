المحمدي: مباريات فيلا المتبقية مثل الأدوار النهائية للمونديال

يرى أحمد المحمدي مدافع أستون فيلا أن فريقه مقبل على 3 مباريات في الدوري الإنجليزي تشبه مباريات الأدوار النهائية لكأس العالم.

وقال المحمدي في تصريحات أبرزتها جريدة إكسبرس أند ستار: "الضغط متواجد دائما عندما تكون في منطقة الهبوط، عليك أن تقاتل".

وأضاف "الأمر يشبه مباريات كأس العالم بالنسبة لأستون فيلا الآن، سنعتبر خوض المباريات الـ3 الأخيرة مثل مباراة ربع النهائي أولا ثم نصف النهائي والنهائي".

ويحل أستون فيلا ضيفا على إيفرتون ضمن الجولة 36 من المسابقة يوم الخميس في ظل صراعه الشديد للنجاة من الهبوط.

وتابع الدولي المصري "المباريات الـ3 ستكون هامة للغاية بالنسبة لنا، لذا يجب أن نقتنص 9 نقاط".

وأكمل "ليس هناك خيار آخر سوى الفوز، سنذهب لمواجهة إيفرتون محاولين الحفاظ على شباكه نظيفة والحصول على الـ3 نقاط".

يمكن لأستون فيلا أن يقلص الفارق مع منافسيه على النجاة من الهبوط إلى نقطة واحدة بالفوز في جوديسون بارك.

المنافسان الأبرز هما واتفورد ووست هام يونايتد، اللذان يلعبان ضد بعضهما البعض يوم الجمعة.

وأتم المحمدي: "بعد الفوز على كريستال بالاس علينا أن نتعافى سريعا، فلدينا نهائي كأس آخر يوم الخميس ضد إيفرتون".

أستون فيلا يملك فرصة ضعيفة للبقاء في الدوري الموسم المقبل، فالموقف الحالي في مؤخرة جدول الدوري الإنجليزي كالأتي:-

المركز الـ15.. برايتون برصيد 36 نقطة

المركز الـ16.. وست هام برصيد 34 نقطة

المركز الـ17.. واتفورد برصيد 34 نقطة

المركز الـ18.. بورنموث برصيد 31 نقطة

المركز الـ19.. أستون فيلا برصيد 30 نقطة

المركز الـ20.. نورويتش سيتي برصيد 21 نقطة (تأكد هبوطه)

إلى حد بعيد، ضمن برايتون البقاء في الدوري فالفريق يملك 36 نقطة مبتعدا عن ثلاثي المؤخرة بـ5 نقاط، مما يعني أن الهزائم أو التعادلات في المباريات الـ3 المتبقية مع انتصارات متتالية للفرق المتأخرة عنه في الجدول ستعرضه لخطر الهبوط وهو أمر نادر الحدوث.

بالنظر للموقف الحالي فإن أستون فيلا يصارع وست هام وواتفورد وبورنموث على اقتناص المركز الـ16 أو الـ17 لضمان البقاء.

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