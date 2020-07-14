ميرور: يونايتد قد يخسر 25 مليون جنيه إسترليني في حالة عدم التواجد في المربع الذهبي

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 15:56

كتب : FilGoal

هدف تعادل ساوثامبتون القاتل في مانشستر يونايتد

سيكلف عدم تواجد مانشستر يونايتد ضمن المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خسارة مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني من عقد رعاية أديداس لقمصانه. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إنه في حالة فشل الشياطين الحمر في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى سيكرر ذلك خسارته نسبة 33% من عقد الرعاية الذي يقدر بـ75 مليون جنيه إسترليني.

ويعد عقد رعاية مانشستر يونايتد هو ثاني أكبر عقد رعاية ملابس في الدوري الممتاز بعد ليفربول الذي وقع مؤخرا مع نايكي بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني.

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وفي حالة انخفاض قيمة الرعاية إلى 50 مليون جنيه إسترليني فلن يصبح مثلما كان، بل سيتواجد خلف أندية تشيلسي وأرسنال ومانشستر سيتي.

مانشستر يونايتد تعادل بنتيجة 2-2 مع ضيفه ساوثامبتون ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الإثنين.

صراع المركزين الثالث والرابع محتدم للغاية، إذ يحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 60 نقطة ثم ليستر سيتي رابعا برصيد 59 نقطة يليه يونايتد الخامس بنفس عدد النقاط، ثم ولفرهامبتون السادس برصيد 55 نقطة ثم شيفيلد يونايتد برصيد 54 نقطة، وتوتنام الثامن برصيد 52 نقطة.

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