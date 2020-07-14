طنطا يفسخ بالتراضي تعاقده مع الثنائي الأجنبي

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 12:47

كتب : هاني العوضي

تاديو لوانجا - طنطا

قرر نادي طنطا فسخ تعاقده مع الثنائي المحترف بالتراضي وذلك قبل أيام من استئناف الموسم.

ومن المقرر أن يستأنف الموسم الكروي في مصر يوم 6 أغسطس بالدوري المصري، ولم يحدد اتحاد الكرة جدول المباريات حتى الآن.

وأعلن طنطا عن فسخ تعاقده مع تاديو لوانجا وماريو بيرنارد بتراضي الطرفين.

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وانضم الجابوني ماريو بيرنارد من الدفاع الحسني الجديدي المغربي قبل انطلاق الموسم الجاري.

ويلعب ماريو في مركز الوسط ويبلغ من العمر 21 عاما، لكنه لم يكن من الركائز الأساسية في الفريق.

وخاض بيرنارد 4 مباريات مع طنطا بواقع 3 في الدوري ومباراة واحدة في الكأس وبلغ مجموع ما خاضه مع الفريق 101 دقيقة.

أما الأوغندي تاديو لوانجا فانضم قبل بداية الموسم من فريق فايبر الأوغندي، كما سبق له تمثيل منتخب بلاده في أمم إفريقيا الأخيرة.

وخاض لوانجا 10 مباريات مع طنطا في الدوري بواقع 491 دقيقة ومباراة واحدة في كأس مصر شارك بـ 84 دقيقة منها.

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