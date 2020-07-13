مجاهد: هذا ما أعلمه عن العرض الإماراتي لاستضافة دوري الأبطال.. ولا يجب دخول أبو ريدة منافسة محلية

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 22:41

كتب : FilGoal

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - أحمد مجاهد

قال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وعضو اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، إن ما يعرفه أن العرض الإماراتي المقدم لاستضافة دوري أبطال إفريقيا مقدم من مجلس أبو ظبي.

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وقال مجاهد لبرنامج جمهور التالتة على أون تايم سبورتس 2: "ما أعلمه أن العرض الإماراتي المقدم لاستضافة دوري أبطال إفريقيا مقدم من مجلس أبو ظبي وليس من الاتحاد الإماراتي".

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وأضاف "مصر قادرة بكل تأكيد على استضافة البطولة، لكن الأهم موافقة الحكومات".

وأردف "حسم اسم البلد المستضيف سيكون خلال 48 ساعة".

وعن الموقف المحلي قال: "لا يمكن أن أقول إنني جاهز لاستضافة دوري الأبطال، في وقت لا أبدو فيه قادرا عن تنظيم الجمعية العمومية لاتحاد الكرة".

وكشف "وصل اتحاد الكرة خطاب من فيفا في 6 يوليو يطلب عقد جمعية عمومية لإقرار اللائحة قبل نهاية الشهر الجاري".

واستدرك "من حق الرأي العام أن يعرف خارطة طريق اتحاد الكرة في الفترة المقبلة، مثل موعد الجمعية العمومية وموعد الانتخابات".

وأكمل "في 28 أغسطس المقبل سيكون مر 100 عام على أول مباراة دولية لمنتخب مصر، لا يصح أن ندخل هذه المناسبة بمجلس معين وليس منتخب".

وأوضح "لا يوجد انتخابات لاختيار مجلس لعام واحد، في هذه الحالة ستكون انتخابات تكميلية".

وشرح "في كل الأحوال، سواء كانت مدة المجلس المقبل عام واحد أو 4 أعوام، فكل اللوائح الدولية سواء في فيفا أو اللجنة الأولمبية الدولية تتطلب وجود مجالس منتخبة وتفعيل لأدوار الجمعيات العمومية. الأمر به الكثير من التفاصيل".

وأتم "متأكد من أن في حال دخول هاني أبو ريدة انتخابات اتحاد الكرة سينتصر بالتزكية. أبو ريدة لديه انتخابات اللجنة التنفيذية لـ كاف في 12 مارس ولا يجب أن يكون في منافسة محلية".

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أحمد مجاهد هاني أبو ريدة هاني أبو ريدة ، اتحاد الكرة كاف دوري أبطال إفريقيا
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