طنطا يعلن فسخ تعاقده مع الثنائي المحترف بالتراضي

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 12:47

كتب : هاني العوضي

تاديو لوانجا - طنطا

قرر نادي طنطا فسخ تعاقده مع الثنائي المحترف بالتراضي وذلك قبل أيام من استئناف الموسم.

ومن المقرر أن يستأنف الموسم الكروي في مصر يوم 6 أغسطس بالدوري المصري، ولم يحدد اتحاد الكرة جدول المباريات حتى الآن.

وأعلن طنطا عن فسخ تعاقده مع تاديو لوانجا وماريو بيرنارد بتراضي الطرفين.

أخبار متعلقة
سلبية المسحة الطبية الثالثة لـ طنطا وأسوان والمصري عودة الدوري – مدرب طنطا لـ في الجول: قرار الاستئناف اتُخذ ليس لدينا رغبات.. سنعود رئيس طنطا: مرتضى منصور أكد استكمال الدوري خلال جلسة مع وزير الرياضة مدرب طنطا: اللاعبون تعاملوا بدون وعي.. أول مران كان أشبه برحلة

وانضم الجابوني ماريو بيرنارد من الدفاع الحسني الجديدي المغربي قبل انطلاق الموسم الجاري.

ويلعب ماريو في مركز الوسط ويبلغ من العمر 21 عاما، لكنه لم يكن من الركائز الأساسية في الفريق.

وخاض بيرنارد 4 مباريات مع طنطا بواقع 3 في الدوري ومباراة واحدة في الكأس وبلغ مجموع ما خاضه مع الفريق 101 دقيقة.

أما الأوغندي تاديو لوانجا فانضم قبل بداية الموسم من فريق فايبر الأوغندي، كما سبق له تمثيل منتخب بلاده في أمم إفريقيا الأخيرة.

وخاض لوانجا 10 مباريات مع طنطا في الدوري بواقع 491 دقيقة ومباراة واحدة في كأس مصر شارك بـ 84 دقيقة منها.

اقرأ أيضا:

ريال مدريد يُسقِط غرناطة

يونايتد يتعثر أخيرا

تصريح مثير من أحمد مجاهد

موقف الاتحاد التونسي من استضافة دوري الأبطال

رد فعل مفاجئ من الاتحاد الإماراتي بشأن أنباء استضافة دوري أبطال إفريقيا

طنطا فسخ تعاقد ثنائي محترف
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: راشفورد الهدف الأول لـ باريس في سوق الانتقالات 6 دقيقة | أوروبا
ماركا تكشف خطة ريال مدريد لضم مبابي.. "عام وحيد لتحقيق الحلم" 8 دقيقة | أوروبا
تقرير: إنتر يتفق مع برشلونة "70 مليون يورو + فيربو مقابل لاوتارو" 18 دقيقة | أوروبا
طنطا يختار ملعب المكس لاستضافة مبارياته عند استكمال الدوري.. وسلبية عينة المصابين 35 دقيقة | الدوري المصري
المحمدي: تريزيجيه سيلعب دورا كبيرا في حالة بقاء أستون فيلا بالدوري 44 دقيقة | أوروبا
طنطا يعلن فسخ تعاقده مع الثنائي المحترف بالتراضي 50 دقيقة | الدوري المصري
الأولمبية ترد في بيان رسمي على طلب اتحاد الكرة لإقامة جمعية عمومية ساعة | الدوري المصري
روبرتسون: أتمنى ألا ننتظر 30 عاما حتى يتوج ليفربول بلقب الدوري التالي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 3 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري" 4 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي
قد ينال إعجابك