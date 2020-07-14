روبرتسون: أتمنى ألا ننتظر 30 عاما حتى يتوج ليفربول بلقب الدوري التالي

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 12:15

كتب : FilGoal

روبيرتسون لحظة تسجيل هدف ليفربول في بيرنلي

يأمل أندي روبرتسون مدافع ليفربول أن يصبح التتويج بالدوري الإنجليزي أمرا طبيعيا لناديه بعد الكثير من السنوات العجاف.

وقال روبرتسون في تصريحات لجريدة ديلي ميل: "عندما تلعب مع ليفربول فأن التتويج بالبطولات يعني الكثير".

وأضاف "أتمنى ألا نضطر إلى الانتظار 30 عاما حتى يفوز ليفربول بلقب الدوري التالي".

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وتوج ليفربول بلقب الدوري بعد 30 عاما من الغياب عن منصات التتويج.

وأكمل "نأمل أن يصبح الفوز بالدوري أمرا طبيعيا مرة أخرى لليفربول".

ليفربول تُوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 19 في تاريخه وصار على بُعد لقب واحد من مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي.

خلال 30 عاما خاض ليفربول 1149 مباراة منذ موسم 1990-91 من أجل اللحاق باللقب الـ 19.

حقق الريدز الفوز في 595 مباراة بنسبة 52% من مبارياته وحصد 2075 نقطة.

ليفربول جمع 108 نقطة من 60 مباراة أمام توتنام كأكثر من حقق نقاط أمامه ومن ثم 105 أمام إيفرتون و101 أمام وست هام.

فيما حقق الريدز نسبة انتصارات 100% أمام برايتون وهيدرسفيلد ونوتس كاونتي.

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