ميرور: تشيلسي يجعل أوبلاك هدفه الأول حاليا.. وكيبا قد يكون ضمن الصفقة

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 12:00

كتب : FilGoal

يان أوبلاك - أتليتكو مدريد

جعل نادي تشيلسي من يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد هدفا رئيسيا له في سوق الانتقالات الصيفية. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي يرى أن كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي الحالي يعاني بشكل كبير خلال الموسم الجاري وطلب البحث عن بدائل متاحة لضمها.

ويوجد شرط جزائي بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني في عقد أوبلاك صاحب الـ27 عاما، وذلك بعد أن جدده في العام الماضي، وينتهي تعاقده الحالي في صيف 2023.

أخبار متعلقة
ذا أثلتيك: تشيلسي يستهدف أونانا.. والحارس حريص على الانتقال للدوري الإنجليزي أمر لم يحدث منذ 26 عاما.. شيفيلد يسحق تشيلسي تشكيل تشيلسي - عودة جورجينيو.. وأبراهام بدلا من جيرو أمام شيفيلد

وقد يستخدم تشيلسي حارسه الحالي كيبا، بجانب دفع مبلغ من المال لكي يقلل من سعر أوبلاك قدر الإمكان.

ويقدر تشيلسي قيمة أوبلاك بمبلغ أقل من 100 مليون جنيه إسترليني ويأمل أن تضمين كيبا في الصفقة قد يقلل من قيمتها بشكل كبير.

وألمح التقرير إلى أن أتليتكو قد لا يرغب في بيع حارسه، لكن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قد يتسبب في تغيير رأيهم بعد التداعيات المالية للوباء.

كيبا صاحب الـ25 عاما انضم إلى تشيلسي قادما من أتليتك بلباو بمبلغ 71.5 مليون جنيه إسترليني، لكنه عانى منذ انضمامه للتعايش مع قيمته الكبيرة، حتى أن لامبارد كان يستبعده من أجل الدفع بويلي كابييرو.

وكان تشيلسي قد حسم صفقتين للموسم الجديد وهما حكيم زياش من أياكس وتيمو فيرنر من ريد بول لايبزج.

اقرأ أيضا:

ريال مدريد يُسقِط غرناطة

يونايتد يتعثر أخيرا

تصريح مثير من أحمد مجاهد

موقف الاتحاد التونسي من استضافة دوري الأبطال

رد فعل مفاجئ من الاتحاد الإماراتي بشأن أنباء استضافة دوري أبطال إفريقيا

في إنجلترا سوق الانتقالات
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب: محظوظون لظهور صلاح في هذا العدد الكبير من المباريات 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكشف عن قميص برشلونة للموسم الجديد 58 دقيقة | أوروبا
كونتي: سأرحل لو عملي لا يعجب إنتر ساعة | أوروبا
كرة يد - إبراهيم المصري: الأهلي لن يفرط في المنافسة على لقب الدوري.. نطمح لإنجاز في المونديال ساعة | رياضات أخرى
تقرير: راشفورد الهدف الأول لـ باريس في سوق الانتقالات ساعة | أوروبا
ماركا تكشف خطة ريال مدريد لضم مبابي.. "عام وحيد لتحقيق الحلم" ساعة | أوروبا
تقرير: إنتر يتفق مع برشلونة "70 مليون يورو + فيربو مقابل لاوتارو" ساعة | أوروبا
طنطا يختار ملعب المكس لاستضافة مبارياته عند استكمال الدوري.. وسلبية عينة المصابين ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 3 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري" 4 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي
قد ينال إعجابك