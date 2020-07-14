ميرور: تشيلسي يجعل أوبلاك هدفه الأول حاليا.. وكيبا قد يكون ضمن الصفقة

جعل نادي تشيلسي من يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد هدفا رئيسيا له في سوق الانتقالات الصيفية. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي يرى أن كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي الحالي يعاني بشكل كبير خلال الموسم الجاري وطلب البحث عن بدائل متاحة لضمها.

ويوجد شرط جزائي بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني في عقد أوبلاك صاحب الـ27 عاما، وذلك بعد أن جدده في العام الماضي، وينتهي تعاقده الحالي في صيف 2023.

وقد يستخدم تشيلسي حارسه الحالي كيبا، بجانب دفع مبلغ من المال لكي يقلل من سعر أوبلاك قدر الإمكان.

ويقدر تشيلسي قيمة أوبلاك بمبلغ أقل من 100 مليون جنيه إسترليني ويأمل أن تضمين كيبا في الصفقة قد يقلل من قيمتها بشكل كبير.

وألمح التقرير إلى أن أتليتكو قد لا يرغب في بيع حارسه، لكن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قد يتسبب في تغيير رأيهم بعد التداعيات المالية للوباء.

كيبا صاحب الـ25 عاما انضم إلى تشيلسي قادما من أتليتك بلباو بمبلغ 71.5 مليون جنيه إسترليني، لكنه عانى منذ انضمامه للتعايش مع قيمته الكبيرة، حتى أن لامبارد كان يستبعده من أجل الدفع بويلي كابييرو.

وكان تشيلسي قد حسم صفقتين للموسم الجديد وهما حكيم زياش من أياكس وتيمو فيرنر من ريد بول لايبزج.

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