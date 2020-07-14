مرتضى: لم أكن أنتوي الترشح لـ انتخابات الزمالك المقبلة ولكن

لم يكن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ينوي المشاركة في انتخابات النادي المقبلة، على حد تصريحات رئيس القلعة البيضاء.

مرتضى منصور عرض بعض الرسائل على قناة الزمالك، وقال: "شخص تابع لـ قطر عرض علي 15 مليون دولار اليوم مقابل استقالتي من رئاسة الزمالك، و10 ملايين دولار مقابل عدم ترشحي مجددا".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "رفضت بكل تأكيد ذلك العرض. أموال الدنيا لا تشتريني".

وبعد ذلك عرض مرتضى رسالة جديدة، ليشير إلى "تلقيت رسالة جديدة الآن تتضمن تهديد بخسارتي الانتخابات، وذلك بعد رفض عرض الـ 25 مليون دولار".

وكشف "سأقول سرا لأول مرة، لم أكن أنتوي المشاركة في انتخابات الزمالك المقبلة".

وأوضح "كنت أستعد لإعلان هذا القرار بعد ضغط من أسرتي، ولكن الآن وبعد تلك الرسائل سأشارك في الانتخابات".

وأتم "سأشارك في الانتخابات وانتصر".

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