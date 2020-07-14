سولشاير: أعرف تحديدا شعور تسجيل هدف +90.. وقلنا ما يكفي عن VAR

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 00:09

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

شدد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه يعرف جيدا إحساس تسجيل هدف في الدقائق الأخيرة، بعدما كلف هدفا متأخرا فريقه نقطتين ضد ساوثامبتون.

وقال سولشاير لـ سكاي سبورتس: "هذا أسوأ وقت لاستقبال هدف، لكن هذا أمر يحدث في كرة القدم. انتصرنا في كثير من المباريات بنفس الطريقة. كل هذا جزء من عملية تعليم الفريق. تظن أنك ضمنت الـ 3 نقاط ولكننا على الأرجح لم نستحقهم اليوم".

وأردف "ساوثامبتون فريق جيد، يركضون ويضغطون كثيرا. لم نصل للرتم الخاص بنا، لعبنا كرة قدم جيدة في فترات من المباراة وسجلنا هدفين رائعين".

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وأكد "لا أظن أن الإرهاق كان السبب. لقد كان اليوم فقط من أيام سوء الحظ. ديفيد دي خيا تصدى لكرة صعبة لكن بعيدا عن ذلك كانت لنا أغلبية الفرص".

وعن تدخل أوريول روميو على ميسون جرينوود: "أظن أن كاحلي لن يحتمل تدخلا كهذا، كان تدخلا سيئا. قلنا الكثير عن حكم الفيديو".

وأتم صاحب هدف تتويج يونايتد بدوري أبطال إفريقيا 1999 في اللحظات الأخيرة أيضا "دافعنا جيدا حتى الثواني الأخيرة والركنية الأخيرة. الأمر محبط لكنها كرة القدم، أعرف الشعور عندما يتم عكس الأمر".

الفوز الخامس على التوالي؟ لا ليس اليوم. والمركز الثالث أيضا ليس اليوم. لأن ساوثامبتون تعادل مع مانشستر يونايتد بهدف قاتل في الـ+90.

تعادل قاتل بطعم الفوز لساوثامبتون وبطعم الخسارة لمانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ35 للدوري الإنجليزي.

ورفع يونايتد رصيده بعد التعادل إلى النقطة 59 في المركز الخامس، بالتساوي مع ليستر سيتي صاحب المركز الرابع وبفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الثالث.

ووصل ساوثامبتون إلى النقطة 45 في المركز الـ12.

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