حيمودي: جُمدت من التحكيم على مستوى إفريقيا بسبب ركلة جزاء الأهلي ضد القطن الكاميروني

يرى الحكم الجزائري جمال حيمودي إنه تم منعه من التحكيم على مستوى إفريقيا لمدة عام بسبب ركلة جزاء احتسبها للأهلي ضد القطن الكاميروني في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2008.

وقال حيمودي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورتس 2: "تعرضت لمشاكل في المطار بالكاميرون ومُنعت من التحكيم على مستوى إفريقيا لمدة عام".

وأوضح "هذا بسبب احتسابي لركلة جزاء للأهلي ضد القطن الكاميروني في إياب نهائي دوري الأبطال 2008".

ويرى حيمودي الذي قاد 4 مباريات في كأس العالم 2014 أن إيقافه غير الرسمي جاء بسبب احتسابه لركلة جزاء ضد فريق كاميروني في ظل وجود عيسى حياتو على رأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2008، بعد أن فاز على القطن ذهابا في استاد القاهرة 2-0، قبل أن يتعادل 2-2 في جاروا، حيث حصل محمد بركات على ركلة جزاء والنتيجة 2-1 للفريق الكاميروني الذي كان يحتاج لهدفين في ذلك التوقيت، ليسجل شادي محمد الركلة ويجهز على آمال أصحاب الأرض.

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