حيمودي: جُمدت من التحكيم على مستوى إفريقيا بسبب ركلة جزاء الأهلي ضد القطن الكاميروني

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 23:20

كتب : FilGoal

جمال حيمودي‎

يرى الحكم الجزائري جمال حيمودي إنه تم منعه من التحكيم على مستوى إفريقيا لمدة عام بسبب ركلة جزاء احتسبها للأهلي ضد القطن الكاميروني في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2008.

وقال حيمودي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورتس 2: "تعرضت لمشاكل في المطار بالكاميرون ومُنعت من التحكيم على مستوى إفريقيا لمدة عام".

وأوضح "هذا بسبب احتسابي لركلة جزاء للأهلي ضد القطن الكاميروني في إياب نهائي دوري الأبطال 2008".

أخبار متعلقة
حيمودي لصلاح: الهدف غير المحتسب ليس مسؤوليتي كلينسمان يرفض اختيار الجزائري حيمودي حكما لمباراة بلجيكا حيمودي يعلن تقاعده بعد كأس العالم

ويرى حيمودي الذي قاد 4 مباريات في كأس العالم 2014 أن إيقافه غير الرسمي جاء بسبب احتسابه لركلة جزاء ضد فريق كاميروني في ظل وجود عيسى حياتو على رأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2008، بعد أن فاز على القطن ذهابا في استاد القاهرة 2-0، قبل أن يتعادل 2-2 في جاروا، حيث حصل محمد بركات على ركلة جزاء والنتيجة 2-1 للفريق الكاميروني الذي كان يحتاج لهدفين في ذلك التوقيت، ليسجل شادي محمد الركلة ويجهز على آمال أصحاب الأرض.

اقرأ أيضا

"بسبب التجاوزات الفجة".. الأهلي يشكو مرتضى منصور وقناة الزمالك

الأهلي لـ وزير الرياضة: شبابنا في خطر.. والقانون غاب بسبب الحصانة

6 ناشئين ينضمون لمعسكر الزمالك

موعد عودة لاعب الأهلي من تونس

وزير الرياضة: نرحب باستضافة دوري الأبطال وتواصلنا مع أبو ريدة

الأهلي دوري أبطال إفريقيا القطن الكاميروني جمال حيمودي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أمير مرتضى: قدمت 3 عروض لـ جروس.. وإذا تواجدت في الزمالك وقت ميدو لاستمر 4 مواسم 11 دقيقة | الدوري المصري
إنتر يقلب تأخره أمام تورينو ويتشبث بالمركز الثاني 17 دقيقة | أوروبا
طبية اتحاد الكرة: المسحة الرابعة كلها سلبية حتى الآن 22 دقيقة | الدوري المصري
أحمد مرتضى: الزمالك كان يحتاج وجود مرتضى منصور.. ومن سيأتي بعده سيعاني كثيرا 29 دقيقة | الدوري المصري
سولشاير: أعرف تحديدا شعور تسجيل هدف +90.. وقلنا ما يكفي عن VAR 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سقطت غرناطة.. دوري ريال مدريد على مرمى حجر 37 دقيقة | أوروبا
شوقي غريب: هدفنا ميدالية في طوكيو.. ووجود رمضان في الدوري المصري يمنحنا حرية 46 دقيقة | منتخب مصر
صاحب الهدف القاتل في يونايتد: كنت أعلم أنه يمكنني التسجيل 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 3 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري" 4 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي
قد ينال إعجابك