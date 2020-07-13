سوسيداد يقهر فياريال ويهدي بطاقة دوري الأبطال لـ إشبيلية.. واقتراب هبوط أجيري

تأهل إشبيلية إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مستفيدا من فوز ريال سوسيداد على مضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف واحد، في ملعب لا سيراميكا، بالجولة 36 للدوري الإسباني.

ويليان جوزيه، ودييجو يورينتي سجلا هدفي سوسيداد في الدقيقتين 61 و75. فيما سجل سانتي كازورلا هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 85.

ليرفع سوسيداد رصيده إلى 54 نقطة في المركز السابع، بفارق المواجهات المباشرة عن خيتافي السادس.

فيما تجمّد رصيد فياريال عند 57 نقطة، بفارق 9 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الرابع بـ66 نقطة، قبل جولتين على النهاية.

ليكون إشبيلية رابع المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا عن إسبانيا، بعد ريال مدريد، وبرشلونة، وأتليتكو مدريد.

وفي مباراة أخرى مهمة، اكتفى خيتافي بالتعادل أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس 0-0 على ملعب منديزوروتزا.

ليرفع خيتافي رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس، ويفوت فرصة تضييق الخناق على فياريال الخامس.

فيما ازداد صراع المؤخرة اشتعالا، إذ وصل رصيد ألافيس إلى 36 نقطة في المركز 17، بفارق المواجهات المباشرة عن سيلتا فيجو صاحب المركز 16.

ألافيس يبتعد عن ليجانيس -بقيادة خافيير أجيري- ومايوركا صاحبي المركزين 18 و19 بـ4 نقاط قبل جولتين على النهاية، ويكفيه الانتصار في المباراة المقبلة حتى يضمن بقاءه بالدوري الإسباني لموسم آخر.

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