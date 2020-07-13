سوسيداد يقهر فياريال ويهدي بطاقة دوري الأبطال لـ إشبيلية.. واقتراب هبوط أجيري

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 21:34

كتب : FilGoal

سوسيداد

تأهل إشبيلية إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مستفيدا من فوز ريال سوسيداد على مضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف واحد، في ملعب لا سيراميكا، بالجولة 36 للدوري الإسباني.

ويليان جوزيه، ودييجو يورينتي سجلا هدفي سوسيداد في الدقيقتين 61 و75. فيما سجل سانتي كازورلا هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 85.

ليرفع سوسيداد رصيده إلى 54 نقطة في المركز السابع، بفارق المواجهات المباشرة عن خيتافي السادس.

أخبار متعلقة
جناح أيرلندا بعد العنصرية ضد زاها: أنا أكثر من تعرضت لمضايقات خلال 9 سنوات في إنجلترا ولم أجد أي مساندة ذا أثلتيك: تشيلسي يستهدف أونانا.. والحارس حريص على الانتقال للدوري الإنجليزي جارديان: بعد رفع العقوبة.. 150 مليون لصفقات سيتي الجديدة ومحاولات لتجديد تعاقد جوارديولا

فيما تجمّد رصيد فياريال عند 57 نقطة، بفارق 9 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الرابع بـ66 نقطة، قبل جولتين على النهاية.

ليكون إشبيلية رابع المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا عن إسبانيا، بعد ريال مدريد، وبرشلونة، وأتليتكو مدريد.

وفي مباراة أخرى مهمة، اكتفى خيتافي بالتعادل أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس 0-0 على ملعب منديزوروتزا.

ليرفع خيتافي رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس، ويفوت فرصة تضييق الخناق على فياريال الخامس.

فيما ازداد صراع المؤخرة اشتعالا، إذ وصل رصيد ألافيس إلى 36 نقطة في المركز 17، بفارق المواجهات المباشرة عن سيلتا فيجو صاحب المركز 16.

ألافيس يبتعد عن ليجانيس -بقيادة خافيير أجيري- ومايوركا صاحبي المركزين 18 و19 بـ4 نقاط قبل جولتين على النهاية، ويكفيه الانتصار في المباراة المقبلة حتى يضمن بقاءه بالدوري الإسباني لموسم آخر.

اقرأ أيضا

"بسبب التجاوزات الفجة".. الأهلي يشكو مرتضى منصور وقناة الزمالك

الأهلي لـ وزير الرياضة: شبابنا في خطر.. والقانون غاب بسبب الحصانة

6 ناشئين ينضمون لمعسكر الزمالك

موعد عودة لاعب الأهلي من تونس

وزير الرياضة: نرحب باستضافة دوري الأبطال وتواصلنا مع أبو ريدة

الدوري الإسباني في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
النني ينتصر على كريم حافظ.. بيشكتاش يقهر مالاتياسبور 5 دقيقة | المحترفون
الاتحاد التونسي: نرى أن لنا أولوية استضافة دوري أبطال إفريقيا.. نحن جاهزون 18 دقيقة | إفريقيا
الاتحاد الإماراتي: لأول مرة نسمع عن احتمالية استضافتنا لدوري أبطال إفريقيا 24 دقيقة | إفريقيا
مباشر في إسبانيا - غرناطة (0) (2) ريال مدريد.. كورتوا يتألق 57 دقيقة | أوروبا
إنبي يعلن مواعيد 5 وديات استعدادا للدوري ساعة | الدوري المصري
سوسيداد يقهر فياريال ويهدي بطاقة دوري الأبطال لـ إشبيلية.. واقتراب هبوط أجيري ساعة | أوروبا
تشكيل ريال مدريد – عودة شجرة الكريسماس.. خماسي في الوسط أمام غرناطة ساعة | أوروبا
تحرك جديد.. الأهلي يستعد لتقديم مذكرة لإعلام المصريين ضد قناة الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 3 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري" 4 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي
قد ينال إعجابك