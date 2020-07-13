جناح أيرلندا بعد العنصرية ضد زاها: أنا أكثر من تعرضت لمضايقات خلال 9 سنوات في إنجلترا ولم أجد أي مساندة

انفجر جيمس ماكلين جناح ستوك سيتي في وجه مسؤولي كرة القدم والإعلام وزملائه في المنتخب الأيرلندي، على خلفية ردود الفعل على الحوادث العنصرية التي تعرض لها جناح كريستال بالاس ويلفريد زاها ومهاجم شيفيلد يونايتد ديفيد ماكجولدريك.

وكتب صاحب الـ31 عاما على فيسبوك: "وأنا عائد من المران، سمعت عن التعليقات العنصرية التي تعرض لها زاها وماكجولدريك، الأمر مقزز ولا يجب أن يتعرض أي شخص لذلك".

وأضاف لاعب سندرلاند وويجان ووست بروميتش السابق: "ما يترك غصة في حلقي هو أنني تلقيت مضايقات أكثر من أي لاعب خلال لعبي لـ 9 أعوام في إنجلترا، تلقيت رسائل تهديد بالقتل ورصاص عبر البريد، ما أكتبه ليس لإثارة الشفقة، بل لمعرفة الفارق (بينما تعرضت له وما تعرض له زاها وماكجولدريك)".

وأكمل "طفل بعمر الـ12 قُبض عليه بسبب العنصرية ضد زاها، وهذا أمر جيد، لكن لم يحاسب أي أحد المسؤولين عما تعرضت له".

وأكمل "الإعلام أيضا تجاهل ما تعرضت له، وزملائي في المنتخب ساندوا حملات مكافحة العنصرية لكن لم أرى أي منهم يساندني".

وأتم "هل نوع من التفرقة يتفوق على آخر؟".

لماذا تعرض ماكلين للمضايقات؟

رفض الأيرلندي ارتداء زهرة بوبي خلال لعبه مباريات الدوري الإنجليزي، ذلك بسبب انتمائه لمدينة ديري في أيرلندا، والتي كانت جزءا محوريا من حرب أهلية بين القوميين الكاثوليك، والداعين للوحدة مع بريطانيا، والتي يرى ماكلين أن الجيش البريطاني وقف خلف إشعالها لمدة 30 عاما.

ويرفض ماكلين ارتداء الزهرة التي تكرم قتلى الجيش البريطاني، وصرح في إحدى المناسبات قائلا: "لو كانت زهرة بوبي تستهدف تكريم قتلى الحربين العالميتين فقط سأرتديها".

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