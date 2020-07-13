ذا أثلتيك: تشيلسي يستهدف أونانا.. والحارس حريص على الانتقال للدوري الإنجليزي

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 20:19

كتب : FilGoal

أونانا - أياكس

سئم الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي من الأخطاء المتكررة لحارسه كيبا، وينوي التحرك لتعزيز مركز حراسة المرمى، وفقا لما كشفته شبكة ذا أثلتيك الموثوقة.

تشيلسي يستهدف التعاقد مع الحارس الكاميروني أندريه أونانا من صفوف أياكس الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقا لـ ذا أثلتيك.

وأجرى النادي الإنجليزي محادثاته بالفعل خلال الأشهر القليلة الماضية مع ممثلي أونانا، من أجل مناقشة فرص انضمام الأخير لـ تشيلسي.

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الكاميروني أونانا حريص على الانتقال للدوري الإنجليزي وتغريه فكرة اللعب تحت قيادة فرانك لامبارد، وفقا لمصادر ذا أثلتيك.

صاحب الـ 24 عاما قد يُكلف خزينة تشيلسي 30 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يعد بسيطا مقارنة بالذي دفعه النادي الإنجليزي لأتلتيك بلباو عام 2018 لضم كيبا، 80 مليون يورو.

ما قد يُعيق إتمام الصفقة قليلا، وفقا للتقرير، هو احتمالية عدم اهتمام أياكس ببيع حارسه، نظرا لعدم حاجتهم للأموال.

ويمتد عقد أونانا مع أياكس حتى 2022، بعدما انضم للفريق الهولندي في 2015 قادما من شباب برشلونة.

وكشف أونانا في وقت سابق رغبته في خوض رحلة تحدي جديدة، قائلا: "قضيت هنا سنوات رائعة. والآن حان الوقت لكي أخذ خطوة أخرى".

وحافظ أونانا على نظافة شباكه في 15 مباراة من أصل 39 مباراة خاضها في كافة البطولات هذا الموسم.

الدولي الكاميروني محافظ على مركزه الأساسي في حراسة مرمى المنتخب، فشارك في 15 مباراة وخرج بشباك نظيفة في 8 مناسبات.

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