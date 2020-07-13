تشكيل مانشستر يونايتد - لا تغييرات.. برونو يقود الشياطين أمام ساوثامبتون

حافظ أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد على تشكيل فريقه الثابت في المباريات السابقة أمام ساوثامبتونز

ويلعب مانشستر يونايتد ضد ساوثامبتون في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي في المباراة التي تقام بملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

ولم يجري سولشاير أي تغيير في تشكيل فريقه للمباراة الخامسة على التوالي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كاملا كالآتي:

المرمى: دافيد دي خيا.

الدفاع: آرون واين بيساكا – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – لوك شاو.

الوسط: نيمانيا ماتيتش – بول بوجبا – برونو فيرنانديز.

الهجوم: ماسون جرينوود – ماركوس راشفورد – أنطوني مارسيال.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، ويأتي ساوثامبتون في المركز الـ12 برصيد 44 نقطة.

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