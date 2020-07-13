جارديان: بعد رفع العقوبة.. 150 مليون لصفقات سيتي الجديدة ومحاولات لتجديد تعاقد جوارديولا

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 19:28

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أصبح الآن مانشستر سيتي قادرا على إبرام صفقات جديدة لدعم فريقه في الموسم المقبل، بعد رفع عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتعليق مشاركاته في البطولات الأوروبية.

وأصدرت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) حكمها بإيقاف قرار حظر مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين بسبب اتهامات اللعب المالي النظيف.

وبعد أن كانت التقارير الصحفية تشير إلى اقتراب الكثير من نجوم مانشستر سيتي من الرحيل بسبب عدم المشاركة في دوري الأبطال، أصبح النادي الإنجليزي الآن قادرا على تدعيم فريقه بمزيد من النجوم.

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وذكرت صحيفة "جارديان" الإنجليزية أن مانشستر سيتي رصد مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني من أجل صفقات الموسم الجديد.

ويركز مانشستر سيتي على دعم 3 مراكز وهم المدافع والظهير الأيسر والمهاجم.

ويضع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي خاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي ومنتخب السنغال على رأس قائمة المطلوبين لدعم خط دفاعه.

كذلك يسعى جوارديولا للتعاقد مع دافيد ألابا ظهير أيسر بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب النمسا.

ولا يزال جوارديولا يدرس العديد من الخيارات الهجومية في ظل اقتراب سيرجيو أجويرو من الرحيل عن الفريق السماوي بنهاية الموسم الجاري.

لذلك سيعوض مانشستر سيتي المبالغ المالية الكبيرة التي سيدفعها من أجل دعم الفريق بصفقات جديدة، ببيع عددا كبيرا من لاعبي الفريق الحاليين.

وعلى رأس الأسماء التي قد تغادر مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري المدافع جون ستونز.

بالإضافة إلى الثنائي دافيد سيلفا وفيرناندينيو الذي تأكد رحيله عن صفوف النادي بنهاية الموسم.

على جانب آخر ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن مانشستر سيتي يسعى حاليا لتجديد تعاقد جوارديولا لعدة سنوات مقبلة بعدما ضمن الفريق المشاركة في البطولات الأوروبية.

وينتهي تعاقد جوارديولا مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم المقبل.

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