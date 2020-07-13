استعداد للعودة من الاعتزال.. شنايدر يتدرب مع فريق درجة خامسة

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 18:54

كتب : FilGoal

فيسلي شنايدر

يستعد فيسلي شنايدر قائد منتخب هولندا السابق، للعودة من الاعتزال، إذ يباشر التدرب مع فريق بالقسم الخامس الهولندي هذا الشهر.

فيسلي شنايدر

النادي : هولندا

موقع RTV Utrecht الهولندي ذكر أن شنايدر سيتدرب مع فريق دي.إتش.إس.سي القابع في مدينة أوتريخت –مسقط رأس شنايدر-، بدءا من 27 يوليو الجاري.

وأوضح التقرير أن شنايدر سيتدرب مع ذلك الفريق الهاوي أملا في استعادة لياقته، حتى يصير لائقا للانضمام إلى نادي أوتريخت الذي ينافس في القسم الأول.

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شنايدر أحد مواليد مدينة أوتريخت، ويحظى بعلاقة قوية بإدارة النادي التي تسمح له بحضور مباريات الفريق في المقصورة الشرفية، على الرغم من عدم ارتدائه قميص أوتريخت في بداياته.

وصرّح جوردي زويدام المدير الرياضي لـ أوتريخت في وقت سابق: "لقد تحدثنا بشأن عودته المحتملة، والقرار يعود إليه".

وأضاف عبر محطة NOS: "الآن لديه الوقت ليقرر إن كانت الفكرة تناسبه".

وأتم: "شنايدر في حالة فنية جيدة سيكون أمرا مثيرا للاهتمام".

وتلقى شنايدر قميصا يحمل اسمه من رابطة مشجعي أوتريخت التي طالبته بالتوقيع للفريق، ليأتي رد شنايدر: "تحدثت مع زويدام وسأفكر في الأمر".

شنايدر (36 عاما) بدأ مسيرته في أياكس أمستردام، ثم لعب لاحقا لـ ريال مدريد، وإنتر ميلان، وجالاتسراي، ونيس، واختتم مسيرته في الغرافة القطري بنهاية موسم 2018\2019.

ويمتلك شنايدر 134 مباراة دولية بقميص هولندا، سجل خلالها 31 هدفا، وساعد بلاده على الوصول لنهائي كأس العالم 2010، واحتلال المركز الثالث في كأس العالم 2014.

وكان روبن –الزميل السابق لـ شنايدر في منتخب الطواحين- قد تراجع عن الاعتزال بدوره الشهر الفائت، وقرر التوقيع لنادي طفولته جرونينجن، لينضم إلى صفوفه بدءا من الموسم المقبل.

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