عاد من الاعتزال لـ "يتبع قلبه".. جرونيجين يعلن ضم أرين روبن رسميا

عاد من الاعتزال إلى حيث بدأ.. أرين روبن اختار إنهاء مسيرته في موطنه هولندا، ومع فريق جرونيجين الذي نشأ فيه.

أعلن نادي جرونيجين الهولندي، ضم أرين روبن الجناح المخضرم رسميا.

وكشف النادي الهولندي عن ضم روبن بعقد لمدة موسم واحد 2020/2021.

الجناح المخضرم صاحب الـ36 عاما عاد للتدريبات في الفترة الأخيرة، قبل أن يعلن عودته لكرة القدم اليوم السبت رسميا.

وسيعقد جرونيجين، مؤتمر صحفي مساء غد الأحد لتقديم النجم الهولندي إلى وسائل الإعلام.

وكل ما يلي على لسان أرين روبن في أولى تصريحاته عقب التوقيع الرسمي

"أعزائي جماهير جرونيجين، كنت هنا مع هذا الفريق منذ كنت في عمر 12 عاما، وخضت أول مباراة مع الفريق الأول في عمر 16 عاما أمام فينورد، وبعد عامين انتقلت إلى بي إس في أيندهوفين بعمر 18 عاما".

"الآن بعد مغامرة رائعة استمرت 18 عاما، أنا عائد إلى بيتي. عائد إلى جرونيجين".

"أعود في ظل تلك الظروف الصعبة المتعلقة بالأزمة، والتي أيضا ضربت بجرونيجين".

"من الرائع رؤية كيف وقف كل المشجعين خلف النادي، وأنا أيضا أقف في ظهر النادي، لكنني سألت نفسي كيف يمكن أن أساعد بطريقة أخرى؟".

"في الأسابيع الماضية أجريت أحاديث كثيرة مع مسؤولي النادي، وسمعت أكثر لنداءات جماهيرنا الذين قالوا (أرين. اتبع قلبك)".

"بدأت الفكرة تدور في ذهني، وأنا الآن أقوم بمهمتي. أريد العودة كلاعب كرة قدم، كلاعب في جرونيجين".

"في الوقت الحالي لست متأكدا من نجاح الفكرة، لكنني متأكد بأن نجاح الفكرة يتوقف على مدى تأقلمي مع الفريق، وطموحي الداخلي".

"سيكون الأمر بمثابة تحد جسدي كبير، لكنني لها. سأستمر في التدرب بقوة وحين أشعر بالجاهزية التامة، سأشارك الفريق في أولى حصصه التدريبية استعدادا للموسم الجديد".

"أريد رؤية الجميع في أقرب فرصة ممكنة، لأن حلمي هو اللعب بقميص جرونيجين. نحن لم نحقق شيئا بعد، لكن بمقدوري أن أحلم".

روبن كان قد أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية موسم 2018/2019 الماضي رفقة بايرن ميونيخ، لكنه لم يغلق الباب أبدا أمام احتمالية العودة لكرة القدم مجددا.

أرين بدأ مسيرته في أكاديمية بيدوم عام 1989، قبل أن ينضم إلى جرونيجين في قطاع الناشئين بعمر 12 عاما سنة 1996.

وفي عام 2000 صعد روبن للفريق الأول وخاض معهم موسمين قبل الانتقال إلى أيندهوفين سنة 2002، ومنهم انتقل إلى تشيلسي عام 2004.

وبعد ثلاث سنوات في إنجلترا، انتقل روبن إلى ريال مدريد عام 2007، قبل أن يرحل عن الفريق الملكي عام 2009 إلى بايرن ميونيخ، وليقضي هناك باقي مسيرته حتى عام 2019.

روبن يملك أيضا 96 مباراة دولية رفقة منتخب هولندا منذ عام 2003 وحتى 2017، وكان فردا في قائمة الطواحين الذين حققوا المركز الثاني في نهائيات كأس العالم 2010 بعد الخسارة في النهائي أمام إسبانيا.

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