سولشاير: قبل التعاقد مع برونو سألت عنه كريستيانو رونالدو

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 18:43

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

كشف أولي جونار سولشيار المدير الفني لمانشستر يونايتد عن كواليس مراقبة برونو فيرنانديز نجم الفريق الحالي، قبل التعاقد معه في يناير الماضي.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ويقدم النجم البرتغالي برونو فيرنانديز مستوى مميز للغاية مع مانشستر يونايتد وأصبح نجم الفريق الأول منذ انضمامه للشياطين الحمر قادما من سبورتنج لشبونة.

ونقلت صحيفة "ميرور" الإنجليزية تصريحات سولشياير قائلا: "لدينا كبار الكشافة الذين يتابعون اللاعبين بكل دقة والمحللين في النادي الذين يقسمون كل شيء إلى أدق التفاصيل لمعرفة جودة كل لاعب نتابعه".

أخبار متعلقة
صفقة أولى مثيرة للصاعد للدوري الإسباني.. قادش يضم نيجريدو رئيس برشلونة: مفاوضاتنا مع إنتر من أجل ضم لاوتارو توقفت يوفنتوس: نفاوض وكيل ديبالا لتجديد عقده

وأضاف "ولكن يمكنك أن ترى بعينك موهبة اللاعب وجودته وهذا ما ظهر على برونو فيرنانديز".

وأكمل "حصلت على رقم هاتف رونالدو من باتريس إيفرا واتصلت به لسؤاله عن رأيه في برونو فيرنانديز".

زميل رونالدو السابق في يونايتد واصل "وذلك لأن رونالدو يعرف برونو جيدا ولعبه معه كثيرا في منتخب البرتغال وبالفعل أشاد به لي".

المدرب النروجي استمر في حديثه "إنه يسجل الأهداف ويقدم التمريرات الحاسمة ويتخذ القرارات داخل الملعب، فعل كل شيء في فترة قصيرة أكثر مما توقعنا منه، وكذلك خارج الملعب في التدريبات".

وأتم تصريحاته "في اليوم الأول له في النادي صافح الجميع، لم يأت إلى هنا وهو يفكر أنه نجم الفريق الآن، لا لقد صافح الكل حتى الموظفين وعمال النادي، هذه هي العائلة والأجواء الرائعة التي خلقها السير أليكس فيرجسون في التدريبات".

برونو البالغ من العمر 25 عاما لعب مع يونايتد 15 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالهم 8 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

كذلك حصل على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي مرتين متتاليتين.

اقرأ أيضا

"بسبب التجاوزات الفجة".. الأهلي يشكو مرتضى منصور وقناة الزمالك

الأهلي لـ وزير الرياضة: شبابنا في خطر.. والقانون غاب بسبب الحصانة

6 ناشئين ينضمون لمعسكر الزمالك

موعد عودة لاعب الأهلي من تونس

وزير الرياضة: نرحب باستضافة دوري الأبطال وتواصلنا مع أبو ريدة

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد رونالدو الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
جارديان: بعد رفع العقوبة.. 150 مليون لصفقات سيتي الجديدة ومحاولات لتجديد تعاقد جوارديولا دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدفاع الجديدي: محامينا يتابع قضيتنا ضد الزمالك عن كثب 13 دقيقة | الوطن العربي
المقاصة يدخل معسكرا بالإسماعيلية ويلعب 5 مباريات ودية استعدادا للدوري 29 دقيقة | الدوري المصري
استعداد للعودة من الاعتزال.. شنايدر يتدرب مع فريق درجة خامسة 36 دقيقة | أوروبا
سولشاير: قبل التعاقد مع برونو سألت عنه كريستيانو رونالدو 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي: باهر المحمدي سيكون جاهزا للتدريبات عقب عيد الأضحى 46 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف – برنامج وديات المصري في معسكر الإسكندرية ساعة | الدوري المصري
مصدر بـ كاف لـ في الجول: قطر في حساباتنا لاستضافة دوري الأبطال.. 4 دول جديين في طلباتهم ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 3 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري" 4 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي
قد ينال إعجابك