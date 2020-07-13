سولشاير: قبل التعاقد مع برونو سألت عنه كريستيانو رونالدو

كشف أولي جونار سولشيار المدير الفني لمانشستر يونايتد عن كواليس مراقبة برونو فيرنانديز نجم الفريق الحالي، قبل التعاقد معه في يناير الماضي.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ويقدم النجم البرتغالي برونو فيرنانديز مستوى مميز للغاية مع مانشستر يونايتد وأصبح نجم الفريق الأول منذ انضمامه للشياطين الحمر قادما من سبورتنج لشبونة.

ونقلت صحيفة "ميرور" الإنجليزية تصريحات سولشياير قائلا: "لدينا كبار الكشافة الذين يتابعون اللاعبين بكل دقة والمحللين في النادي الذين يقسمون كل شيء إلى أدق التفاصيل لمعرفة جودة كل لاعب نتابعه".

وأضاف "ولكن يمكنك أن ترى بعينك موهبة اللاعب وجودته وهذا ما ظهر على برونو فيرنانديز".

وأكمل "حصلت على رقم هاتف رونالدو من باتريس إيفرا واتصلت به لسؤاله عن رأيه في برونو فيرنانديز".

زميل رونالدو السابق في يونايتد واصل "وذلك لأن رونالدو يعرف برونو جيدا ولعبه معه كثيرا في منتخب البرتغال وبالفعل أشاد به لي".

المدرب النروجي استمر في حديثه "إنه يسجل الأهداف ويقدم التمريرات الحاسمة ويتخذ القرارات داخل الملعب، فعل كل شيء في فترة قصيرة أكثر مما توقعنا منه، وكذلك خارج الملعب في التدريبات".

وأتم تصريحاته "في اليوم الأول له في النادي صافح الجميع، لم يأت إلى هنا وهو يفكر أنه نجم الفريق الآن، لا لقد صافح الكل حتى الموظفين وعمال النادي، هذه هي العائلة والأجواء الرائعة التي خلقها السير أليكس فيرجسون في التدريبات".

برونو البالغ من العمر 25 عاما لعب مع يونايتد 15 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالهم 8 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

كذلك حصل على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي مرتين متتاليتين.

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