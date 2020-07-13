صفقة أولى مثيرة للصاعد للدوري الإسباني.. قادش يضم نيجريدو

بعد ساعات قليلة من ضمان التأهل إلى الدوري الإسباني الممتاز، لم ينتظر رئيس نادي قادش الإسباني كثيرا قبل أن يعلن تعاقد ناديه مع المهاجم الإسباني ألفارو نيجريدو.

ألفارو نيجريدو النادي : النصر قادش

نيجريدو نجم مانشسستر سيتي وإشبيلية وفالنسيا السابق، انتهى عقده مع النصر الإماراتي ليصبح حرا للانتقال لأي فريق، وهو ما استغله الصاعد حديثا قادش.

وتحدث مانويل فيزكاينو رئيس نادي قادش قائلا: "لقد أتممنا بالفعل صفقتنا الأولى للعب في الدوري الممتاز، وهو نيجريدو".

وأضاف في تصريحاته مع إذاعة COPE وكذلك راديو ماركا "نيجريدو سيكون لاعبا في قادش الموسم المقبل. لقد وقع بالفعل وهو لاعب رائع للغاية".

وتابع "نيجريدو صديقي وقدم تضحيات عديدة ليكون معنا الموسم المقبل".

ويعود الفريق الأندلسي إلى دوري القسم الأول بعد أن غاب منذ هبوطه موسم 2005\2006.

ذاك الموسم هو الوحيد لـ قادش في الليجا بآخر 27 عاما، بل وصل به الحال إلى التواجد في دوري القسم الثالث بين 2010 و2016.

ألفارو صاحب الـ 34 عاما رفع لقب كأس ملك إسبانيا موسم 2009-10 مع إشبيلية، وكذلك رفع كأس الأمم الأوروبية مع منتخب إسبانيا.

وتألق نيجريدو في فترته مع مانشستر سيتي ونجح في حصد لقب الدوري وكأس السوبر.

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