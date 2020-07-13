رئيس برشلونة: مفاوضاتنا مع إنتر من أجل ضم لاوتارو توقفت

أوضح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أن مفاوضات ناديه مع إنتر ميلان حول ضم مهاجمه لاوتارو مارتينيز توقفت حاليا.

ويرغب برشلونة في ضم الأرجنتيني المتألق في صفوف إنتر في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال بارتوميو في تصريحات لمحطة “راك 1″ الاذاعية: "تحدثنا مع إنتر منذ عدة أسابيع، لكن المفاوضات توقفت".

وشدد رئيس برشلونة "لا نتواصل مع إدارة إنتر حاليا".

وأكمل "علينا أن ننهي مشوارنا في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا أولا، ثم نرى أولوياتنا".

قبل يومين، أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية نقلا عن "كوريرو ديلا سيرا" الإيطالية أن إنتر ميلان وافق على تخفيض سعر لاوتارو مارتينيز من 111 مليون يورو كما هو الشرط الجزائي في تعاقد اللاعب معهم، إلى 90 مليون يورو فقط.

التقرير أوضح أن إنتر ميلان خفض السعر بسبب رغبة لاوتارو في الانتقال إلى برشلونة، وفي ظل الظروف الحالية للسوق بعد جائحة كورونا.

من جهة أخرى، لايزال برشلونة يرى مبلغ 90 مليون يورو كبيرا رغم تخفيض قرابة 21 مليون، ويحاول الفريق الإسباني الضغط على إنتر لتخفيض مبلغ أكبر.

إنتر ميلان ربما يوافق فعلا على تخفيض سعر لاوتارو مارتينيز أكثر، ولكن هذا سيكون بشرط الحصول على لاعب آخر في صفقة تبادلية مع برشلونة يحصل بموجبها إنتر على لاعب يرغبون في ضمه بجانب مبلغ مالي.

البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة والمعار هذا الموسم إلى بايرن ميونيخ، ربما يكون هو هذا اللاعب الذي ينتقل إلى إنتر ميلان بجانب المبلغ المالي.

وكوتينيو سبق له اللعب في إنتر ميلان بالفعل من 2008 إلى 2013 قبل الانتقال إلى ليفربول.

وشارك لاوتارو مارتينيز هذا الموسم في 38 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 17 هدفا وصنع 5 آخرين.

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