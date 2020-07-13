يوفنتوس: نفاوض وكيل ديبالا لتجديد عقده

قال فابيو باراتيشي مدير نادي يوفنتوس، إنه في مفاوضات مستمرة مع وكيل باولو ديبالا لتجديد عقد النجم الأرجنتيني.

باولو ديبالا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وصرح باراتيشي حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية: "نحن على تواصل مع وكيله لتجديد عقده منذ فترة".

وأضاف "ديبالا لاعب مهم للغاية لنا، ويعد استثمارا رائعا قمنا به وقت شرائه".

وواصل "لطالما آمنا بقدراته، ولا توجد صدفة في ارتدائه القميص رقم 10، نظرا لأنه ذو قيمة رمزية لنا".

وأتم "نأمل بكل تأكيد أن يكون ديبالا هو مستقبل يوفنتوس".

وانضم ديبالا إلى يوفنتوس قادما من باليرمو في صيف 2015 بمبلغ 40 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك النجم الأرجنتيني خلال الموسم الجاري في 41 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 17 هدفا وصنع 13 آخرين.

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